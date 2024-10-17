https://ria.ru/20241017/kitaj-1978510788.html
В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра
В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра - РИА Новости, 17.10.2024
В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра
В провинции Цзянси на юго-востоке Китая ученые обнаружили самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, находка позволит лучше понять способ эволюции давно... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:12
2024-10-17T14:12
2024-10-17T14:12
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В провинции Цзянси на юго-востоке Китая ученые обнаружили самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, находка позволит лучше понять способ эволюции давно вымерших существ, сообщает издание "Кэцзи жибао" в четверг. "Обнаруженные окаменелости яиц динозавра… малы, их скорлупа тонка и имеет червеобразные узелки, эти черты отличаются от других уже известных окаменелостей. До этого размер самого маленького яйца динозавра, обнаруженного в Китае… составлял около 45,5 ×40,4 ×34,4 мм. Длина обнаруженного яйца составляет 29 мм,"- заявил глава института геологоразведки провинции Цзянси Лу Фашенг. Возглавляемая им команда исследователей в 2021 году в городском округе Ганьчжоу обнаружила хорошо сохранившуюся кладку из шести окаменелых яиц. Спустя три года открытие официально подтвердилось. Результаты работы опубликованы в журнале Historical Biology. Находку относят к позднему меловому периоду, датируемому более чем 80 миллионами лет назад. "Мы полагаем, что эти яйца произошли от небольшого динозавра-теропода,"- сказал доцент Китайского университета геологических наук Хан Фенлу. По словам ученых, открытие имеет большое значение для понимания эволюции и методов размножения тероподов позднего мелового периода.
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цзянси, китай, в мире
Наука, Цзянси, Китай, В мире
В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра
В Китае нашли самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В провинции Цзянси на юго-востоке Китая ученые обнаружили самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, находка позволит лучше понять способ эволюции давно вымерших существ, сообщает издание "Кэцзи жибао" в четверг.
"Обнаруженные окаменелости яиц динозавра… малы, их скорлупа тонка и имеет червеобразные узелки, эти черты отличаются от других уже известных окаменелостей. До этого размер самого маленького яйца динозавра, обнаруженного в Китае… составлял около 45,5 ×40,4 ×34,4 мм. Длина обнаруженного яйца составляет 29 мм,"- заявил глава института геологоразведки провинции Цзянси Лу Фашенг.
Возглавляемая им команда исследователей в 2021 году в городском округе Ганьчжоу обнаружила хорошо сохранившуюся кладку из шести окаменелых яиц. Спустя три года открытие официально подтвердилось. Результаты работы опубликованы в журнале Historical Biology. Находку относят к позднему меловому периоду, датируемому более чем 80 миллионами лет назад.
"Мы полагаем, что эти яйца произошли от небольшого динозавра-теропода,"- сказал доцент Китайского университета геологических наук Хан Фенлу.
По словам ученых, открытие имеет большое значение для понимания эволюции и методов размножения тероподов позднего мелового периода.