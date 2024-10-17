https://ria.ru/20241017/kitaj-1978510788.html

В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра

В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра - РИА Новости, 17.10.2024

В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра

В провинции Цзянси на юго-востоке Китая ученые обнаружили самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, находка позволит лучше понять способ эволюции давно... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:12

2024-10-17T14:12

2024-10-17T14:12

наука

цзянси

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978511675_20:0:1003:553_1920x0_80_0_0_1b10991d3aff8ac33ef28d97c302a555.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В провинции Цзянси на юго-востоке Китая ученые обнаружили самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, находка позволит лучше понять способ эволюции давно вымерших существ, сообщает издание "Кэцзи жибао" в четверг. "Обнаруженные окаменелости яиц динозавра… малы, их скорлупа тонка и имеет червеобразные узелки, эти черты отличаются от других уже известных окаменелостей. До этого размер самого маленького яйца динозавра, обнаруженного в Китае… составлял около 45,5 ×40,4 ×34,4 мм. Длина обнаруженного яйца составляет 29 мм,"- заявил глава института геологоразведки провинции Цзянси Лу Фашенг. Возглавляемая им команда исследователей в 2021 году в городском округе Ганьчжоу обнаружила хорошо сохранившуюся кладку из шести окаменелых яиц. Спустя три года открытие официально подтвердилось. Результаты работы опубликованы в журнале Historical Biology. Находку относят к позднему меловому периоду, датируемому более чем 80 миллионами лет назад. "Мы полагаем, что эти яйца произошли от небольшого динозавра-теропода,"- сказал доцент Китайского университета геологических наук Хан Фенлу. По словам ученых, открытие имеет большое значение для понимания эволюции и методов размножения тероподов позднего мелового периода.

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

цзянси

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цзянси, китай, в мире