https://ria.ru/20241017/kinofest-1978423663.html

Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартует в Москве в четверг

Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартует в Москве в четверг - РИА Новости, 17.10.2024

Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" стартует в Москве в четверг

Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" открывается в Москве в четверг, его гостями станут более 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:30

2024-10-17T01:30

2024-10-17T01:30

москва

театр имени моссовета

кино

кинофестиваль

фильмы

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" открывается в Москве в четверг, его гостями станут более 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран. Торжественная церемония открытия состоится в Театре имени Моссовета, в ней примут участие звезды российского и мирового кино. В конкурсной программе будут представлены фильмы полнометражного, короткометражного и документального кино, отражающие военно-исторические события, международные отношения, культуру, спорт, проблемы современного общества и многое другое. Показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион" и в Центральном Доме кинематографистов. "Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Москву посетят гости из 18 стран, среди них — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. На церемонии закрытия, которая состоится 21 октября, победителям вручат главный приз кинофестиваля – статуэтку "Евразия", символизирующую культурный обмен между людьми, живущими в странах континента.

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