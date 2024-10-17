https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html

Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах

Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024

Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:34

2024-10-17T11:34

2024-10-17T12:25

религия

черкассы

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале."Штурмовики прорвались на территорию Архангело-Михайловского собора. Верующих вновь травили слезоточивым газом, у многих уже ожоги роговицы от ядовитого вещества, митрополита Феодосия ударили по голове", — говорится в публикации.Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, что верующие сделали все, что могли, чтобы не допустить захвата храма, и призвал прихожан и священников молиться по домам.Минувшей ночью во время службы в Архангело-Михайловский собор ворвались около сотни человек в масках, но прихожанам удалось отстоять храм. По информации СПЖ, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну, документы, компьютеры и иконы. Утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее.В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

черкассы

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Ольга Фомченкова

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Кадры нападения на храм УПЦ в Черкассах Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком. 2024-10-17T11:34 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черкассы, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь