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Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024
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Религия
 
11:34 17.10.2024 (обновлено: 12:25 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:34
2024-10-17T12:25
религия
черкассы
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале."Штурмовики прорвались на территорию Архангело-Михайловского собора. Верующих вновь травили слезоточивым газом, у многих уже ожоги роговицы от ядовитого вещества, митрополита Феодосия ударили по голове", — говорится в публикации.Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, что верующие сделали все, что могли, чтобы не допустить захвата храма, и призвал прихожан и священников молиться по домам.Минувшей ночью во время службы в Архангело-Михайловский собор ворвались около сотни человек в масках, но прихожанам удалось отстоять храм. По информации СПЖ, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну, документы, компьютеры и иконы. Утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее.В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
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Кадры нападения на храм УПЦ в Черкассах
Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком.
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черкассы, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь
Религия, Черкассы, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах

СПЖ: сторонники ПЦУ при повторном штурме захватили собор УПЦ в Черкассах

© Кадр видео из соцсетейПовторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах
Повторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Повторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.
"Штурмовики прорвались на территорию Архангело-Михайловского собора. Верующих вновь травили слезоточивым газом, у многих уже ожоги роговицы от ядовитого вещества, митрополита Феодосия ударили по голове", — говорится в публикации.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, что верующие сделали все, что могли, чтобы не допустить захвата храма, и призвал прихожан и священников молиться по домам.
Минувшей ночью во время службы в Архангело-Михайловский собор ворвались около сотни человек в масках, но прихожанам удалось отстоять храм. По информации СПЖ, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну, документы, компьютеры и иконы. Утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее.
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В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
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РелигияЧеркассыСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковь
 
 
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