Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах
СПЖ: сторонники ПЦУ при повторном штурме захватили собор УПЦ в Черкассах
© Кадр видео из соцсетейПовторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах
© Кадр видео из соцсетей
Повторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.
"Штурмовики прорвались на территорию Архангело-Михайловского собора. Верующих вновь травили слезоточивым газом, у многих уже ожоги роговицы от ядовитого вещества, митрополита Феодосия ударили по голове", — говорится в публикации.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, что верующие сделали все, что могли, чтобы не допустить захвата храма, и призвал прихожан и священников молиться по домам.
Минувшей ночью во время службы в Архангело-Михайловский собор ворвались около сотни человек в масках, но прихожанам удалось отстоять храм. По информации СПЖ, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну, документы, компьютеры и иконы. Утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
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