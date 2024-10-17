https://ria.ru/20241017/khram-1978459422.html

Мирошник прокомментировал захват храма УПЦ в Черкассах

Мирошник прокомментировал захват храма УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024

Мирошник прокомментировал захват храма УПЦ в Черкассах

Захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах - это тупой и мрачный беспредел, покрываемый бандой Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:36

2024-10-17T10:36

2024-10-17T11:00

религия

черкассы

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах - это тупой и мрачный беспредел, покрываемый бандой Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы."Тупой и мрачный беспредел, покрываемый бандой Зеленского. Просто терпеть уже не получится! Нужно отстаивать свою веру всеми методами!" - написал Мирошник.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступил в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Правительство Украины 15 октября утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви. Кабмин принял протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ, деятельность которой на Украине запрещена. Теперь, если украинская госслужба этнополитики и свободы совести установит такие признаки, она будет выносить предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

черкассы

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Кадры нападения на храм УПЦ в Черкассах Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком. 2024-10-17T10:36 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черкассы, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь