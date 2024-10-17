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В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ - РИА Новости, 17.10.2024
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Религия
 
09:58 17.10.2024 (обновлено: 11:06 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/khram-1978453511.html
В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ
В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ - РИА Новости, 17.10.2024
В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ
Люди, ворвавшиеся в храм канонической Украинской православной церкви в Черкассах, открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:58
2024-10-17T11:06
религия
черкассы
россия
украина
верховная рада украины
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Люди, ворвавшиеся в храм канонической Украинской православной церкви в Черкассах, открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в Telegram-канале. "На этих кадрах видно, как "воин" Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ", — написал депутат.На видео запечатлена драка в храме. Захватчики в камуфляже с желтыми опознавательными повязками стреляют в прихожан из пистолетов и опрыскивают их из баллончиков. По информации Союза православных журналистов, сотня человек в камуфляже и балаклавах силой ворвалась на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ около трех часов ночи. В это время там проходила ночная литургия. Нападавшие выгнали верующих из собора, отбирали у них телефоны и не позволяли снимать происходящее, а также сорвали камеры видеонаблюдения. Кроме того, они похитили из храма казну, документы, компьютеры и иконы. Ночью верующие во главе с митрополитом Черкасским и Канадским Феодосием смогли отстоять собор, но утром рейдеры предприняли очередную попытку штурма, сообщили в СПЖ.По информации объединения, полиция не вмешивается в происходящее. Захватчики при этом призывают в соцсетях сторонников присоединиться к штурму.В Московском патриархате нападение на храм назвали террористическим актом.В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам удалось отстоять собор. В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
https://ria.ru/20240930/tserkov-1975418401.html
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974132787.html
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Кадры нападения на храм УПЦ в Черкассах
Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком.
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черкассы, россия, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Черкассы, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ

Депутат Рады Дмитрук: в Черкассах люди в масках напали на прихожан храма УПЦ

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Люди, ворвавшиеся в храм канонической Украинской православной церкви в Черкассах, открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком в Telegram-канале.
"На этих кадрах видно, как "воин" Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ", — написал депутат.
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На видео запечатлена драка в храме. Захватчики в камуфляже с желтыми опознавательными повязками стреляют в прихожан из пистолетов и опрыскивают их из баллончиков.
По информации Союза православных журналистов, сотня человек в камуфляже и балаклавах силой ворвалась на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ около трех часов ночи. В это время там проходила ночная литургия. Нападавшие выгнали верующих из собора, отбирали у них телефоны и не позволяли снимать происходящее, а также сорвали камеры видеонаблюдения. Кроме того, они похитили из храма казну, документы, компьютеры и иконы.
Ночью верующие во главе с митрополитом Черкасским и Канадским Феодосием смогли отстоять собор, но утром рейдеры предприняли очередную попытку штурма, сообщили в СПЖ.
По информации объединения, полиция не вмешивается в происходящее. Захватчики при этом призывают в соцсетях сторонников присоединиться к штурму.
В Московском патриархате нападение на храм назвали террористическим актом.
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В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам удалось отстоять собор.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
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