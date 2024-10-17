https://ria.ru/20241017/khokkey-1978538793.html

"Полипласт Новомосковск" поддержит чемпионат, первенство РФ по следж-хоккею

"Полипласт Новомосковск" поддержит чемпионат, первенство РФ по следж-хоккею - РИА Новости, 17.10.2024

"Полипласт Новомосковск" поддержит чемпионат, первенство РФ по следж-хоккею

Соглашение о безвозмездной благотворительной помощи по организации и проведению чемпионата и первенства России по следж-хоккею на сезон 2024-2025 годов... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:47

2024-10-17T15:47

2024-10-17T16:37

новомосковск (тульская область)

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МОСКВА, 17 окт - пресс-служба ГК "Полипласт". Соглашение о безвозмездной благотворительной помощи по организации и проведению чемпионата и первенства России по следж-хоккею на сезон 2024-2025 годов подписано между компанией "Полипласт Новомосковск" и Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в рамках XII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" на площадке министерства спорта Российской Федерации. Соглашение предполагает поддержку со стороны "Полипласт Новомосковск" в организации и проведении спортивных соревнований. Инициатива подписать такое соглашение, чтобы объединить усилия и возможности государства и социально ответственного бизнеса, принадлежит помощнику президента России, секретарю Госсовета РФ Алексею Дюмину. "Особое внимание мы уделяем развитию хоккея, популярность, которого растет среди жителей. В числе наших партнеров в этой работе – ООО "Полипласт Новомосковск", который оказывает весомую поддержку клубу АКМ и развитию хоккея в целом. Уверен, что сегодняшнее соглашение между компанией и Федерацией позволит вывести на новый уровень работу по реабилитации участников СВО. Станет отличным фундаментом для популяризации следж-хоккея и развития адаптивной физкультуры и спорта в регионе и стране в целом", - сказал Дмитрий Миляев. Генеральный директор ООО "Полипласт Новомосковск", президент АНО "Академия им. Б.П. Михайлова" Александр Ковалев подчеркнул, что у академии богатый опыт организации спортивных состязаний и этот опыт, а также благотворительная помощь предприятия обеспечат достойный уровень соревнований: "Социальная ответственность и поддержка спорта — важные приоритеты для нашей компании. "Полипласт" активно занимается популяризацией спорта и развитием хоккейной инфраструктуры в регионах присутствия". Группа компаний "Полипласт" - один из ведущих производителей высокотехнологичной химической продукции, одно из системообразующих предприятий Российской Федерации. В регионах присутствия "Полипласт" не только поддерживает социально значимые проекты, но и занимается популяризацией спорта, развивает структуру Академии хоккея имени Бориса Петровича Михайлова. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

новомосковск (тульская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новомосковск (тульская область)