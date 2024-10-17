https://ria.ru/20241017/khischenie-1978477998.html

СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца

СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца - РИА Новости, 17.10.2024

СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца

Один фигурант дела о хищении у Минобороны 130 миллионов рублей на опытно-конструкторских работах находится в СИЗО, второй - под домашним арестом, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:10

2024-10-17T12:10

2024-10-17T12:16

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Один фигурант дела о хищении у Минобороны 130 миллионов рублей на опытно-конструкторских работах находится в СИЗО, второй - под домашним арестом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Уголовное дело о хищении более 130 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено против исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна."В отношении Лобузько избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Финкельштейна - в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)