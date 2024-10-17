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СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца - РИА Новости, 17.10.2024
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12:10 17.10.2024 (обновлено: 12:16 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/khischenie-1978477998.html
СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца
СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца - РИА Новости, 17.10.2024
СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца
Один фигурант дела о хищении у Минобороны 130 миллионов рублей на опытно-конструкторских работах находится в СИЗО, второй - под домашним арестом, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:10
2024-10-17T12:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Один фигурант дела о хищении у Минобороны 130 миллионов рублей на опытно-конструкторских работах находится в СИЗО, второй - под домашним арестом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Уголовное дело о хищении более 130 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено против исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна."В отношении Лобузько избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Финкельштейна - в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СК возбудил дело о хищении у Минобороны против сотрудников РТИ имени Минца

СК возбудил дело о хищении у МО на ОКР против двух сотрудников РТИ имени Минца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Один фигурант дела о хищении у Минобороны 130 миллионов рублей на опытно-конструкторских работах находится в СИЗО, второй - под домашним арестом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Уголовное дело о хищении более 130 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено против исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна.
"В отношении Лобузько избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Финкельштейна - в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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