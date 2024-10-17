https://ria.ru/20241017/kharris-1978425395.html
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена - РИА Новости, 17.10.2024
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что ее руководство страной в случае победы на... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:13
2024-10-17T02:13
2024-10-17T02:46
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камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что ее руководство страной в случае победы на выборах будет отличаться от правления Джо Байдена. "Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена… Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", — заявила она в интервью телеканалу Fox News. Харрис добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241017/bayden-1978423966.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена
Харрис пообещала привнести свежие идеи на посту президента США