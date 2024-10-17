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Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена - РИА Новости, 17.10.2024
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02:13 17.10.2024 (обновлено: 02:46 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/kharris-1978425395.html
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена - РИА Новости, 17.10.2024
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что ее руководство страной в случае победы на... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:13
2024-10-17T02:46
в мире
сша
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что ее руководство страной в случае победы на выборах будет отличаться от правления Джо Байдена. "Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена… Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", — заявила она в интервью телеканалу Fox News. Харрис добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена

Харрис пообещала привнести свежие идеи на посту президента США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что ее руководство страной в случае победы на выборах будет отличаться от правления Джо Байдена.
"Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена… Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", — заявила она в интервью телеканалу Fox News.
Харрис добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 01:33
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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