https://ria.ru/20241017/kefira-1978429620.html

Врач рассказала, кому стоит отказаться от кефира

Врач рассказала, кому стоит отказаться от кефира - РИА Новости, 17.10.2024

Врач рассказала, кому стоит отказаться от кефира

Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит людям с непереносимостью лактозы, а также с аллергией на молочный белок казеин, сообщила РИА Новости РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:07

2024-10-17T04:07

2024-10-17T07:26

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923614279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b48b617553d782b32605eb760765a30.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит людям с непереносимостью лактозы, а также с аллергией на молочный белок казеин, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Одна из причин возможного отказа - непереносимость лактозы. Для расщепления этого молочного сахара - основного углевода, входящего в состав молочных продуктов - необходим фермент лактаза, который продуцируется клетками кишечника. При лактазной недостаточности этот фермент вырабатывается недостаточно, молочный сахар расщепляется не весь или не расщепляется вовсе. Что приводит к появлению неприятных симптомов: урчанию в животе, болям, вздутию", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, в некоторых случаях фермент отсутствует вовсе, поэтому употребление любого количества молока будет вызывать дискомфорт. Таким людям рекомендован отказ от продуктов на основе цельного молока и их замена на безлактозные варианты. Лактазная недостаточность нередко встречается у детей раннего возраста, особенно недоношенных. Однако непереносимость лактозы может появиться и во взрослом возрасте, потому что активность лактазы с годами снижается. Если употребление молочных продуктов сопровождается неприятными ощущениями, которых не было раньше, стоит проконсультироваться с врачом. "Другая возможная проблема, связанная с употреблением молочных продуктов, - аллергия на молочный белок казеин. Среди симптомов - появление сыпи, расстройство кишечника", - добавила Сухорукова. Однако при отсутствии противопоказаний молочные продукты необходимо включать в рацион, так как они полезны для костей и являются источником легкоусвояемого кальция. Он необходим не только детям, скелет которых формируется, но и взрослым. Употребление молочных продуктов снижает риск развития дефицита кальция - а значит уменьшает вероятность возникновения остеопороза и связанных с ним переломов. "Польза молока не ограничивается только кальцием. Фосфор, входящий в состав, тоже необходим для прочности скелета. Кефир, ряженка, йогурты содержат бактерии - микроорганизмы, полезные для микрофлоры кишечника. В последние годы о поддержании ее баланса говорят все больше, а его нарушение может серьезно ударить по самочувствию", - отметила собеседник.

https://ria.ru/20241017/pokhudenie-1978429311.html

https://ria.ru/20241009/kefir-1587003555.html

https://ria.ru/20241007/grechka-1752548327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество