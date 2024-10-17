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Норматив на электричество для частных домов предложили изменить в Карелии - РИА Новости, 17.10.2024
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16:13 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/kareliya-1978543545.html
Норматив на электричество для частных домов предложили изменить в Карелии
Норматив на электричество для частных домов предложили изменить в Карелии - РИА Новости, 17.10.2024
Норматив на электричество для частных домов предложили изменить в Карелии
Депутаты Карелии приняли обращение к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой пересмотреть нормативы на электроэнергию для индивидуальных... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:13
2024-10-17T16:13
республика карелия
россия
ирек файзуллин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Карелии приняли обращение к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой пересмотреть нормативы на электроэнергию для индивидуальных жилых домов, где используется энергоемкое оборудование, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия. Данное решение было принято в четверг на заседании. Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Ольга Шмаеник, Леонид Лиминчук, Илья Раковский, Ирина Кузичева и Анна Лопаткина. По словам и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольги Шмаеник, предложение карельских парламентариев касается индивидуальных жилых домов, где нет централизованного водоснабжения и канализации, а установлены скважинные насосы и станции очистки сточных вод. Она пояснила, что из-за использования этого оборудования существенно вырастают платежи за электроэнергию, но сейчас для таких случаев не предусмотрен отдельный норматив на потребление электричества. Также жители, которые имеют льготу на оплату электроэнергии, на данный момент получают компенсацию только по установленному нормативу, но тратят значительно больше коммунального ресурса. Шмаеник добавила, что в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Карелии поддержали инициативу регионального парламента, также депутаты республики заручились поддержкой коллег-парламентариев по Северо-Западному федеральному округу. "Учитывая, что индивидуальное жилищное строительство в регионе развивается, актуальность пересмотра нормативов для таких домов становится выше. Считаем, что нормативы нужно совершенствовать в духе времени", – отметила Шмаеник.
https://ria.ru/20241010/kareliya-1977387542.html
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республика карелия, россия, ирек файзуллин
Республика Карелия, Россия, Ирек Файзуллин

Норматив на электричество для частных домов предложили изменить в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска
Вид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Вид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Карелии приняли обращение к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой пересмотреть нормативы на электроэнергию для индивидуальных жилых домов, где используется энергоемкое оборудование, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия.
Данное решение было принято в четверг на заседании.
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Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Ольга Шмаеник, Леонид Лиминчук, Илья Раковский, Ирина Кузичева и Анна Лопаткина.
По словам и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольги Шмаеник, предложение карельских парламентариев касается индивидуальных жилых домов, где нет централизованного водоснабжения и канализации, а установлены скважинные насосы и станции очистки сточных вод.
Она пояснила, что из-за использования этого оборудования существенно вырастают платежи за электроэнергию, но сейчас для таких случаев не предусмотрен отдельный норматив на потребление электричества.
Также жители, которые имеют льготу на оплату электроэнергии, на данный момент получают компенсацию только по установленному нормативу, но тратят значительно больше коммунального ресурса.
Шмаеник добавила, что в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Карелии поддержали инициативу регионального парламента, также депутаты республики заручились поддержкой коллег-парламентариев по Северо-Западному федеральному округу.
"Учитывая, что индивидуальное жилищное строительство в регионе развивается, актуальность пересмотра нормативов для таких домов становится выше. Считаем, что нормативы нужно совершенствовать в духе времени", – отметила Шмаеник.
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Республика КарелияРоссияИрек Файзуллин
 
 
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