https://ria.ru/20241017/izrail-1978522427.html

Россия предупредила Израиль об опасности ударов по ядерным объектам в Иране

Россия предупредила Израиль об опасности ударов по ядерным объектам в Иране - РИА Новости, 17.10.2024

Россия предупредила Израиль об опасности ударов по ядерным объектам в Иране

Россия предупреждает Израиль об опасности удара по ядерной инфраструктуре Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:49

2024-10-17T14:49

2024-10-17T14:58

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

сергей рябков

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия предупреждает Израиль об опасности удара по ядерной инфраструктуре Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры. Это было бы катастрофическим развитием и полным перечеркиванием тех базовых постулатов и пониманий в сфере обеспечения ядерной безопасности, которые существуют", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html

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в мире, россия, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сергей рябков