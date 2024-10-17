https://ria.ru/20241017/izrail-1978446160.html

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, пишут СМИ

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, пишут СМИ

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но решение относительно целей ударов пока не принято, сообщает издание Washinhton Post со ссылкой на израильских... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:10

2024-10-17T09:10

2024-10-17T09:16

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но решение относительно целей ударов пока не принято, сообщает издание Washinhton Post со ссылкой на израильских чиновников.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские чиновники полагают, что Израиль нанесет удар по Ирану в ответ на ракетную атаку со стороны Тегерана еще до президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября."По словам израильских чиновников, окончательное решение о целях удара в Иране пока не принято, но атака ожидается в ближайшие дни", - говорится в сообщении.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241017/izrail-1978438512.html

https://ria.ru/20241017/siriya-1978444568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, иран, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024