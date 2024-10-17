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Саудовский посол призвал США не поставлять оружие Израилю - РИА Новости, 17.10.2024
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07:13 17.10.2024 (обновлено: 09:58 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/izrail-1978438512.html
Саудовский посол призвал США не поставлять оружие Израилю
Саудовский посол призвал США не поставлять оружие Израилю - РИА Новости, 17.10.2024
Саудовский посол призвал США не поставлять оружие Израилю
Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бендер Аль Сауд призвал власти США приостановить экспорт оружия Израилю, если в сектор Газа не начнет... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:13
2024-10-17T09:58
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бендер Аль Сауд призвал власти США приостановить экспорт оружия Израилю, если в сектор Газа не начнет поступать больше гуманитарной помощи, сообщает издание Politico. "Посол Саудовской Аравии в Великобритании призвал правительство США выполнить свою угрозу и приостановить поставки оружия Израилю, если в течение следующих 30 дней в Газу не будет разрешена поставка дополнительных объемов гуманитарной помощи", — пишет Politico со ссылкой на собственный подкаст, куда ранее был приглашен посол. По словам посла, Саудовская Аравия рассчитывает на то, что США "держат слово" в вопросе ультиматума, предъявленного Израилю, отметив, что ни одно государство мира не способно повлиять на решения еврейского государства сильнее, чем США. Посол добавил, что, по его мнению, Израиль своими действиями не приближается к достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, а, наоборот, ставит себя в еще большую опасность, чем в прошлые десятилетия. Во вторник США пригрозили Израилю введением эмбарго на поставки оружия, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен в ближайший месяц. Американские чиновники выразили свое беспокойство в связи с нарастающим гуманитарным кризисом в палестинском анклаве и потребовали от Израиля срочно принять меры для решения этой проблемы. Израиль неоднократно обвиняли в препятствовании доставкам гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для их перевоза. Однако еврейское государство отрицает эти заявления, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава было ввезено более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи человек, пострадали свыше 99,1 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовский посол призвал США не поставлять оружие Израилю

Саудовский посол призвал не поставлять оружие Израилю до наращивания гумпомощи

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бендер Аль Сауд призвал власти США приостановить экспорт оружия Израилю, если в сектор Газа не начнет поступать больше гуманитарной помощи, сообщает издание Politico.
"Посол Саудовской Аравии в Великобритании призвал правительство США выполнить свою угрозу и приостановить поставки оружия Израилю, если в течение следующих 30 дней в Газу не будет разрешена поставка дополнительных объемов гуманитарной помощи", — пишет Politico со ссылкой на собственный подкаст, куда ранее был приглашен посол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 08:00
По словам посла, Саудовская Аравия рассчитывает на то, что США "держат слово" в вопросе ультиматума, предъявленного Израилю, отметив, что ни одно государство мира не способно повлиять на решения еврейского государства сильнее, чем США.
Посол добавил, что, по его мнению, Израиль своими действиями не приближается к достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, а, наоборот, ставит себя в еще большую опасность, чем в прошлые десятилетия.
Во вторник США пригрозили Израилю введением эмбарго на поставки оружия, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен в ближайший месяц. Американские чиновники выразили свое беспокойство в связи с нарастающим гуманитарным кризисом в палестинском анклаве и потребовали от Израиля срочно принять меры для решения этой проблемы. Израиль неоднократно обвиняли в препятствовании доставкам гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для их перевоза. Однако еврейское государство отрицает эти заявления, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава было ввезено более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи человек, пострадали свыше 99,1 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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