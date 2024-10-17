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США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024
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01:31 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/izrail-1978423813.html
США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ
США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024
США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ
Высокопоставленный представитель США, ответственный за гуманитарную ситуацию в Газе, в августе сообщила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T01:31
2024-10-17T01:31
в мире
израиль
сша
джо байден
энтони блинкен
ллойд остин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Высокопоставленный представитель США, ответственный за гуманитарную ситуацию в Газе, в августе сообщила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность приостановки поставок оружия Израилю, даже несмотря на блокирование им поставок гуманитарной помощи Газе, пишет газета Politico, ссылаясь на подробные записи встречи и слова нескольких ее участников. Согласно ее данным, 29 августа на встрече в Вашингтоне Лиз Гранде, глава гуманитарной миссии США, заявила руководителям более чем десятка гуманитарных организаций, что Вашингтон мог бы рассмотреть альтернативные методы давления на Израиль через ООН, чтобы позволить доставку продовольствия и медикаментов в Газу. Однако она подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена будет продолжать поддерживать Израиль и не станет задерживать или прекращать военные поставки. По словам одного из участников встречи, Гранде отметила, что Израиль находится в "тесном круге немногих союзников", против которых США не будут действовать, добавив, что в отношении таких союзников США "не могут играть роль плохого полицейского". Хотя эти заявления были сделаны более месяца назад, они вызывают вопросы о серьезности недавних угроз администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю, если гуманитарная ситуация не улучшится. В воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили Израилю письмо, в котором пригрозили приостановить военные поставки, если ситуация с гуманитарной помощью в Газе не будет значительно улучшена. Израилю дано 30 дней на исправление ситуации. Представитель Израиля заявил газете, что страна воспринимает это письмо всерьез и намерена обсудить поднятые вопросы с американскими коллегами. Однако госдепартамент пояснил, что предоставленный Израилю срок был разумен для того, чтобы страна могла устранить проблемы, связанные с доставкой гуманитарной помощи. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ

Politico: США не приостановят поставки Израилю, несмотря на ситуацию в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Высокопоставленный представитель США, ответственный за гуманитарную ситуацию в Газе, в августе сообщила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность приостановки поставок оружия Израилю, даже несмотря на блокирование им поставок гуманитарной помощи Газе, пишет газета Politico, ссылаясь на подробные записи встречи и слова нескольких ее участников.
Согласно ее данным, 29 августа на встрече в Вашингтоне Лиз Гранде, глава гуманитарной миссии США, заявила руководителям более чем десятка гуманитарных организаций, что Вашингтон мог бы рассмотреть альтернативные методы давления на Израиль через ООН, чтобы позволить доставку продовольствия и медикаментов в Газу. Однако она подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена будет продолжать поддерживать Израиль и не станет задерживать или прекращать военные поставки.
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По словам одного из участников встречи, Гранде отметила, что Израиль находится в "тесном круге немногих союзников", против которых США не будут действовать, добавив, что в отношении таких союзников США "не могут играть роль плохого полицейского".
Хотя эти заявления были сделаны более месяца назад, они вызывают вопросы о серьезности недавних угроз администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю, если гуманитарная ситуация не улучшится. В воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили Израилю письмо, в котором пригрозили приостановить военные поставки, если ситуация с гуманитарной помощью в Газе не будет значительно улучшена. Израилю дано 30 дней на исправление ситуации.
Представитель Израиля заявил газете, что страна воспринимает это письмо всерьез и намерена обсудить поднятые вопросы с американскими коллегами. Однако госдепартамент пояснил, что предоставленный Израилю срок был разумен для того, чтобы страна могла устранить проблемы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.
Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАДжо БайденЭнтони БлинкенЛлойд ОстинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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