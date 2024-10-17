https://ria.ru/20241017/izrail-1978423813.html

США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ

США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024

США не будут приостанавливать поставки оружия Израилю, пишут СМИ

Высокопоставленный представитель США, ответственный за гуманитарную ситуацию в Газе, в августе сообщила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:31

2024-10-17T01:31

2024-10-17T01:31

в мире

израиль

сша

джо байден

энтони блинкен

ллойд остин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Высокопоставленный представитель США, ответственный за гуманитарную ситуацию в Газе, в августе сообщила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность приостановки поставок оружия Израилю, даже несмотря на блокирование им поставок гуманитарной помощи Газе, пишет газета Politico, ссылаясь на подробные записи встречи и слова нескольких ее участников. Согласно ее данным, 29 августа на встрече в Вашингтоне Лиз Гранде, глава гуманитарной миссии США, заявила руководителям более чем десятка гуманитарных организаций, что Вашингтон мог бы рассмотреть альтернативные методы давления на Израиль через ООН, чтобы позволить доставку продовольствия и медикаментов в Газу. Однако она подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена будет продолжать поддерживать Израиль и не станет задерживать или прекращать военные поставки. По словам одного из участников встречи, Гранде отметила, что Израиль находится в "тесном круге немногих союзников", против которых США не будут действовать, добавив, что в отношении таких союзников США "не могут играть роль плохого полицейского". Хотя эти заявления были сделаны более месяца назад, они вызывают вопросы о серьезности недавних угроз администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю, если гуманитарная ситуация не улучшится. В воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили Израилю письмо, в котором пригрозили приостановить военные поставки, если ситуация с гуманитарной помощью в Газе не будет значительно улучшена. Израилю дано 30 дней на исправление ситуации. Представитель Израиля заявил газете, что страна воспринимает это письмо всерьез и намерена обсудить поднятые вопросы с американскими коллегами. Однако госдепартамент пояснил, что предоставленный Израилю срок был разумен для того, чтобы страна могла устранить проблемы, связанные с доставкой гуманитарной помощи. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году