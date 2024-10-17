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В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024
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16:21 17.10.2024 (обновлено: 22:59 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/istochnik-1978548338.html
В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС
В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024
В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС
Израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара, сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:21
2024-10-17T22:59
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
яхья синвар
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара, сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник."Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован", — говорится в сообщении.В Kan напомнили, что у Израиля есть образец ДНК главы ХАМАС, так как он сидел в местной тюрьме.Позднее сообщения о ликвидации Синвара в секторе Газа официально подтвердили в ЦАХАЛ. Там уточнили, что операцию провели накануне, 16 октября.Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20241017/konflikt-1915630213.html
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хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, яхья синвар, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Яхья Синвар, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС

Kan: в секторе Газа ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара, сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.
"Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован", — говорится в сообщении.
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Вчера, 19:55
В Kan напомнили, что у Израиля есть образец ДНК главы ХАМАС, так как он сидел в местной тюрьме.
Позднее сообщения о ликвидации Синвара в секторе Газа официально подтвердили в ЦАХАЛ. Там уточнили, что операцию провели накануне, 16 октября.
Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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ХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЯхья СинварИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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