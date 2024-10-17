https://ria.ru/20241017/istochnik-1978548338.html

В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024

В Израиле сообщили о ликвидации главы ХАМАС

Израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара, сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:21

2024-10-17T16:21

2024-10-17T22:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

яхья синвар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара, сообщила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник."Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован", — говорится в сообщении.В Kan напомнили, что у Израиля есть образец ДНК главы ХАМАС, так как он сидел в местной тюрьме.Позднее сообщения о ликвидации Синвара в секторе Газа официально подтвердили в ЦАХАЛ. Там уточнили, что операцию провели накануне, 16 октября.Власти еврейского государства считают лидера ХАМАС главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20241017/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241012/hamas-1977784513.html

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хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, яхья синвар, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024