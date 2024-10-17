https://ria.ru/20241017/issledovanie-1978511798.html

Исследование: 59% россиян в новую квартиру сначала покупают холодильник

Исследование: 59% россиян в новую квартиру сначала покупают холодильник - РИА Новости, 17.10.2024

Исследование: 59% россиян в новую квартиру сначала покупают холодильник

Большинство россиян (59%) в новую квартиру первым делом покупают холодильник, следует из результатов исследования группы "М.Видео-Эльдорадо". РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:09

2024-10-17T14:09

2024-10-17T14:09

россия

москва

жилье

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большинство россиян (59%) в новую квартиру первым делом покупают холодильник, следует из результатов исследования группы "М.Видео-Эльдорадо". В рамках опроса специалисты выяснили, какие квартирные вопросы наиболее остро стоят у жителей страны. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек из всех регионов России. Больше половины опрошенных россиян (59%) проживают в собственном жилье, 10% – в ипотечном жилье, а остальные – снимают квартиру или делят ее с родителями и родственниками. При этом в собственном жилье в возрасте от 18 до 34 лет проживает 38%, в ипотечном живут 14% людей в возрасте от 25 до 34 лет. При этом несмотря на то, что большинство россиян (76%) отмечают, что квартиры за последние пять лет стали менее доступны, а подавляющее большинство (89%) считает цены на квартиры в Москве завышенными, 50% опрошенных думают о приобретении жилья в обозримом будущем. При этом, если рассматривать покупку в ипотеку, то больше половины (56%) россиян хотели бы видеть первоначальный взнос по ней – не более 10% от стоимости квартиры. Жители городов-миллионников и россияне с доходом более 80 тысяч рублей менее критичны по отношению к ипотеке, однако считают, что с июня по октябрь 2024 года за счет увеличения процентных ставок она стала менее привлекательной. Среди тех, кто недавно купил квартиру за полную стоимость или в ипотеку, почти половина (40%) россиян копили в месяц до 40 тысяч рублей, а четверть – откладывали от 40 до 80 тысяч рублей. Следующей задачей после приобретения жилья у большинства опрашиваемых (68%) стала покупка бытовой техники и ремонт с обустройством, в среднем занимающие до шести месяцев. Больше половины россиян в новую квартиру в первую очередь покупали холодильник (59%), стиральную машину (57%) и кровать (54%). А при выборе магазина для покупки техники опирались на цены (67%), качество товаров (49%) и широкий ассортимент (32%). "Мы провели опрос среди 1500 россиян, чтобы узнать их предпочтения по выбору квартир и их оснащению техникой. Для нас очень важно то, как развивается рынок недвижимости, поскольку от этого напрямую зависит динамика спроса на бытовую технику в России", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу группы "М.Видео-Эльдорадо" Василия Большакова.

https://ria.ru/20241013/dengi-1977800457.html

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россия, москва, жилье