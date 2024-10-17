https://ria.ru/20241017/himki-1978556383.html
В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры
В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры - РИА Новости, 17.10.2024
В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры
Мужчина поссорился с двумя юношами в ТЦ в Химках и был ранен из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:53
2024-10-17T16:53
2024-10-17T16:53
происшествия
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мужчина поссорился с двумя юношами в ТЦ в Химках и был ранен из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в одном из торговых центров города Химки", - говорится в телеграм-канале ведомства. По его информации, сегодня в дежурную часть от женщины поступило сообщение о том, что её мужу в ТЦ нанесли телесные повреждения. Предварительно установлено, что у мужчины 1967 года рождения произошёл конфликт с двумя молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. "Потерпевшему оказана медицинская помощь. Полицейскими правонарушители установлены и доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители 2002 и 2008 годов рождения. Оружие изъято", - отметили в главке. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчину несильно задело пулей – скорее, поцарапало.
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химки (городской округ в московской области)
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происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры
В Химках мужчина поссорился с двумя юношами и был ранен из пистолета
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Мужчина поссорился с двумя юношами в ТЦ в Химках и был ранен из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба
подмосковного главка МВД.
"Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в одном из торговых центров города Химки", - говорится в телеграм-канале ведомства.
По его информации, сегодня в дежурную часть от женщины поступило сообщение о том, что её мужу в ТЦ нанесли телесные повреждения. Предварительно установлено, что у мужчины 1967 года рождения произошёл конфликт с двумя молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.
"Потерпевшему оказана медицинская помощь. Полицейскими правонарушители установлены и доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители 2002 и 2008 годов рождения. Оружие изъято", - отметили в главке.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчину несильно задело пулей – скорее, поцарапало.