https://ria.ru/20241017/himki-1978556383.html

В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры

В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры - РИА Новости, 17.10.2024

В Химках мужчину ранили из пневматического пистолета в ходе ссоры

Мужчина поссорился с двумя юношами в ТЦ в Химках и был ранен из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:53

2024-10-17T16:53

2024-10-17T16:53

происшествия

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мужчина поссорился с двумя юношами в ТЦ в Химках и был ранен из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. "Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в одном из торговых центров города Химки", - говорится в телеграм-канале ведомства. По его информации, сегодня в дежурную часть от женщины поступило сообщение о том, что её мужу в ТЦ нанесли телесные повреждения. Предварительно установлено, что у мужчины 1967 года рождения произошёл конфликт с двумя молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. "Потерпевшему оказана медицинская помощь. Полицейскими правонарушители установлены и доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители 2002 и 2008 годов рождения. Оружие изъято", - отметили в главке. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчину несильно задело пулей – скорее, поцарапало.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, химки (городской округ в московской области)