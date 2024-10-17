https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html

США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис

США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис - РИА Новости, 17.10.2024

США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:19

2024-10-17T22:19

2024-10-17T22:19

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камала харрис

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал также спецназ США. "Персонал американских специальных операций и разведка плотно работали с их израильскими партнерами на тем, чтобы вычислить и отследить Синвара и других лидеров ХАМАС, и я хвалю их работу", - заявила она. Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.

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в мире, сша, израиль, яхья синвар, камала харрис, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024