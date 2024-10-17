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США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис - РИА Новости, 17.10.2024
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22:19 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис - РИА Новости, 17.10.2024
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:19
2024-10-17T22:19
в мире
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яхья синвар
камала харрис
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал также спецназ США. "Персонал американских специальных операций и разведка плотно работали с их израильскими партнерами на тем, чтобы вычислить и отследить Синвара и других лидеров ХАМАС, и я хвалю их работу", - заявила она. Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html
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в мире, сша, израиль, яхья синвар, камала харрис, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Яхья Синвар, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис

Вице-президент Харрис: США помогали Израилю в выслеживании Яхьи Синвара

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал также спецназ США.
"Персонал американских специальных операций и разведка плотно работали с их израильскими партнерами на тем, чтобы вычислить и отследить Синвара и других лидеров ХАМАС, и я хвалю их работу", - заявила она.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
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В миреСШАИзраильЯхья СинварКамала ХаррисХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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