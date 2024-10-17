https://ria.ru/20241017/hamsterkombat-1978479577.html

ЦБ заявил о готовности к диалогу с теми, кто тапал хомяка в Hamster Kombat

ЦБ заявил о готовности к диалогу с теми, кто тапал хомяка в Hamster Kombat - РИА Новости, 17.10.2024

ЦБ заявил о готовности к диалогу с теми, кто тапал хомяка в Hamster Kombat

Банк России пока не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat, но готов объяснять про риски инвестиций, сообщил руководитель службы по защите прав... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:25

2024-10-17T12:25

2024-10-17T12:25

михаил мамута

технологии

экономика

центральный банк рф (цб рф)

telegram

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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Банк России пока не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat, но готов объяснять про риски инвестиций, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Мамута в качестве модератора сессии "Финансовые игры": как игровые механики меняют финансовое поведение" на форуме Finopolis 2024 спросил у зала, "тапал ли кто-нибудь хомяка". Как минимум два человека в зале и один из спикеров сессии подняли руки. На следующий вопрос, все ли довольны результатом, поднятых рук уже не было. "Мы все ждем жалоб. Не то чтобы я их провоцировал, но я думаю - где эти люди, которые спросят: и что? я тапал-тапал", - сказал он. "Мне кажется, что люди, кто реально "тапал", они, может быть, больше делали это в игровом контексте, "по приколу". Так что, пока жалоб не было, но если что, мы готовы объяснить, что инвестиции - это риск каждого конкретного человека, который тот на себя принимает", - уточнил он журналистам в кулуарах форума. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагалось превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики 26 сентября вывели на биржу игровой токен HMSTR на блокчейне TON, на который можно обменять игровые монеты. В итоге, в первый день торгов курс HMSTR демонстрировал высокую волатильность: он колебался от 0,001 до 0,014 доллара при цене на премаркете в 0,012 доллара, а затем стабилизировался в диапазоне 0,006-0,007 доллара. Сегодня игровые монеты можно обменять на HMSTR по курсу 0,004 доллара.

https://radiosputnik.ru/20211029/piramida-1756829732.html

https://ria.ru/20240610/igra-1951942232.html

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михаил мамута, технологии, экономика, центральный банк рф (цб рф), telegram