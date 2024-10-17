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Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 17.10.2024 (обновлено: 11:09 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/grin-1978455832.html
Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе
Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе - РИА Новости, 17.10.2024
Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила в соцсети X анонс выделения нового пакета помощи Украине. "Вот почему американский народ... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:14
2024-10-17T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марджори тейлор грин
энтони блинкен
сша
киев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила в соцсети X анонс выделения нового пакета помощи Украине. "Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а &lt;...&gt; глобалист выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — говорится в публикации.Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться Украиной. Так конгрессвумен отреагировала на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о новой военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html
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в мире, украина, марджори тейлор грин, энтони блинкен, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марджори Тейлор Грин, Энтони Блинкен, США, Киев
Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе

Конгрессвумен Грин: американцы ненавидят свое правительство из-за помощи Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила в соцсети X анонс выделения нового пакета помощи Украине.

"Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а <...> глобалист выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — говорится в публикации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарджори Тейлор ГринЭнтони БлинкенСШАКиев
 
 
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