Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе
Конгрессвумен Грин: американцы ненавидят свое правительство из-за помощи Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила в соцсети X анонс выделения нового пакета помощи Украине.
"Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а <...> глобалист выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — говорится в публикации.
"Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а <...> глобалист выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — говорится в публикации.
Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться Украиной.
Так конгрессвумен отреагировала на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о новой военной помощи Киеву.
Так конгрессвумен отреагировала на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о новой военной помощи Киеву.