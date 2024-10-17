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Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе

Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе - РИА Новости, 17.10.2024

Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила в соцсети X анонс выделения нового пакета помощи Украине. "Вот почему американский народ... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:14

2024-10-17T10:14

2024-10-17T11:09

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила в соцсети X анонс выделения нового пакета помощи Украине. "Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а <...> глобалист выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — говорится в публикации.Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться Украиной. Так конгрессвумен отреагировала на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о новой военной помощи Киеву.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

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в мире, украина, марджори тейлор грин, энтони блинкен, сша, киев