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В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
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20:57 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html
В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине
В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией информацию о возможном создании ядерного оружия на Украине. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:57
2024-10-17T20:57
в мире
украина
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией информацию о возможном создании ядерного оружия на Украине. Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника. При этом Владимир Зеленский в рамках визита на саммит Евросоюза заявил, что альтернативой вступления Украины в НАТО, может быть только наличие у нее ядерного оружия, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс. "Информация о возможном появлении ядерного оружия на Украине - это провокация, которую нельзя оставлять без ответа. Весь мир должен знать, что ядерное оружие в руках киевского режима – это серьезная угроза для всего международного сообщества, а не просто инструмент для шантажа России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, украинские власти способны пойти на создание грязной ядерной бомбы и коллективный Запад обязан не допустить развязывания ядерного противостояния в мире. "Запад вырастил монстра в лице режима Зеленского на Украине и будет полностью нести ответственность за возможное ядерное противостояние в мире", - сказал депутат.
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в мире, украина, михаил шеремет, владимир зеленский
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский
В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине

Депутат Шеремет назвал информацию о ядерном оружии на Украине провокацией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией информацию о возможном создании ядерного оружия на Украине.
Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника. При этом Владимир Зеленский в рамках визита на саммит Евросоюза заявил, что альтернативой вступления Украины в НАТО, может быть только наличие у нее ядерного оружия, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс.
"Информация о возможном появлении ядерного оружия на Украине - это провокация, которую нельзя оставлять без ответа. Весь мир должен знать, что ядерное оружие в руках киевского режима – это серьезная угроза для всего международного сообщества, а не просто инструмент для шантажа России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, украинские власти способны пойти на создание грязной ядерной бомбы и коллективный Запад обязан не допустить развязывания ядерного противостояния в мире.
"Запад вырастил монстра в лице режима Зеленского на Украине и будет полностью нести ответственность за возможное ядерное противостояние в мире", - сказал депутат.
Ракетный комплекс Точка-У Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие
Вчера, 17:27
 
В миреУкраинаМихаил ШереметВладимир Зеленский
 
 
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