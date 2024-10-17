https://ria.ru/20241017/gosduma-1978537248.html
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри
Принятие инициативы о запрете пропаганды чайлдфри даст семьям свободу выбора без информационного давления и манипуляций со стороны, в том числе недружественных... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:40
2024-10-17T15:40
2024-10-17T15:40
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Принятие инициативы о запрете пропаганды чайлдфри даст семьям свободу выбора без информационного давления и манипуляций со стороны, в том числе недружественных стран, заявила член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). "Решение семьи о ребенке, оно принимается всегда под рядом многих факторов. И, конечно, мы сегодня с вами этим решением закрепляем, что, действительно, у семей появится свобода выбора без информационного давления, без манипуляций со стороны, в том числе недружественных нам стран, сделают свой правильный и осознанный выбор", - сказала Аиткулова на пленарном заседании Госдумы, добавив, что речь идет о запрете пропаганды деструктивной идеологии, а личный выбор останется за человеком. По ее словам, для родителей важно, чтобы информационная среда ребенка была дружелюбной. Депутат считает, что принятие инициативы обезопасит детей от деструктивного контента в интернете и поможет родителям. В конце сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. Глава Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявляла, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления.
https://ria.ru/20241017/volodin-1978521586.html
https://ria.ru/20240923/proekt-1974324087.html
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общество, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри
Депутат Аиткулова: запрет пропаганды чайлдфри даст семьям свободу выбора
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Принятие инициативы о запрете пропаганды чайлдфри даст семьям свободу выбора без информационного давления и манипуляций со стороны, в том числе недружественных стран, заявила член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
"Решение семьи о ребенке, оно принимается всегда под рядом многих факторов. И, конечно, мы сегодня с вами этим решением закрепляем, что, действительно, у семей появится свобода выбора без информационного давления, без манипуляций со стороны, в том числе недружественных нам стран, сделают свой правильный и осознанный выбор", - сказала Аиткулова на пленарном заседании Госдумы, добавив, что речь идет о запрете пропаганды деструктивной идеологии, а личный выбор останется за человеком.
По ее словам, для родителей важно, чтобы информационная среда ребенка была дружелюбной. Депутат считает, что принятие инициативы обезопасит детей от деструктивного контента в интернете и поможет родителям.
В конце сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко
, в свою очередь, заявляла, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления.