https://ria.ru/20241017/gosduma-1978537248.html

В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри

В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 17.10.2024

В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет пропаганды чайлдфри

Принятие инициативы о запрете пропаганды чайлдфри даст семьям свободу выбора без информационного давления и манипуляций со стороны, в том числе недружественных... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:40

2024-10-17T15:40

2024-10-17T15:40

общество

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Принятие инициативы о запрете пропаганды чайлдфри даст семьям свободу выбора без информационного давления и манипуляций со стороны, в том числе недружественных стран, заявила член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). "Решение семьи о ребенке, оно принимается всегда под рядом многих факторов. И, конечно, мы сегодня с вами этим решением закрепляем, что, действительно, у семей появится свобода выбора без информационного давления, без манипуляций со стороны, в том числе недружественных нам стран, сделают свой правильный и осознанный выбор", - сказала Аиткулова на пленарном заседании Госдумы, добавив, что речь идет о запрете пропаганды деструктивной идеологии, а личный выбор останется за человеком. По ее словам, для родителей важно, чтобы информационная среда ребенка была дружелюбной. Депутат считает, что принятие инициативы обезопасит детей от деструктивного контента в интернете и поможет родителям. В конце сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. Глава Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявляла, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления.

https://ria.ru/20241017/volodin-1978521586.html

https://ria.ru/20240923/proekt-1974324087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф