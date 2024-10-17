https://ria.ru/20241017/gosduma-1978528821.html

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей - РИА Новости, 17.10.2024

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:13

2024-10-17T15:13

2024-10-17T15:13

россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен в целях реализации задачи, поставленной президентом РФ, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой на 2023 год - не менее 35 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль. Реализация положений законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников, говорится в документе.

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россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)