https://ria.ru/20241017/gosduma-1978427077.html
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 17.10.2024
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Госдума планирует в ноябре рассмотреть законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, следует из примерного плана законопроектной... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:59
2024-10-17T02:59
2024-10-17T02:59
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума планирует в ноябре рассмотреть законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, следует из примерного плана законопроектной работы палаты, с которым ознакомилось РИА Новости. "В части установления запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно прибывающего в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, и не имеющих иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации)… плановый срок: ноябрь", - сказано в документе. Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Госдума рассмотрит проект о запрете привозить семьи трудовых мигрантов в ноябре