Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/gosduma-1978427077.html
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 17.10.2024
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Госдума планирует в ноябре рассмотреть законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, следует из примерного плана законопроектной... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:59
2024-10-17T02:59
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума планирует в ноябре рассмотреть законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, следует из примерного плана законопроектной работы палаты, с которым ознакомилось РИА Новости. "В части установления запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно прибывающего в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, и не имеющих иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации)… плановый срок: ноябрь", - сказано в документе. Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

Госдума рассмотрит проект о запрете привозить семьи трудовых мигрантов в ноябре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума планирует в ноябре рассмотреть законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, следует из примерного плана законопроектной работы палаты, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В части установления запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно прибывающего в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, и не имеющих иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации)… плановый срок: ноябрь", - сказано в документе.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Володин выступил с новым призывом по мигрантам
16 октября, 16:05
Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала