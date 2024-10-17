https://ria.ru/20241017/gorlovka-1978541423.html
В Горловке три сотрудника ЖКХ пострадали при атаке украинского беспилотника
В Горловке три сотрудника ЖКХ пострадали при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 17.10.2024
В Горловке три сотрудника ЖКХ пострадали при атаке украинского беспилотника
Три сотрудника коммунального предприятия получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск по поселку Химик в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:06
2024-10-17T16:06
2024-10-17T16:08
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Три сотрудника коммунального предприятия получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск по поселку Химик в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в посёлке Химик ранения получили три сотрудника коммунального предприятия Горловки", - говорится в сообщении мэра.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 13.05 и 15.20 атаковали Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки при помощи беспилотников-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке три сотрудника ЖКХ пострадали при атаке украинского беспилотника
Приходько: в Химике при атаке ВСУ ранены 3 сотрудника коммунального предприятия