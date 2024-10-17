https://ria.ru/20241017/gibel-1978611112.html

При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия

При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия - РИА Новости, 17.10.2024

При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия

Один из троих сотрудников коммунального предприятия, раненых ударом украинского дрона-камикадзе в Горловке, скончался, рассказал журналистам их коллега,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:26

2024-10-17T21:26

2024-10-17T21:26

специальная военная операция на украине

иван приходько

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ГОРЛОВКА (ДНР), 17 окт - РИА Новости. Один из троих сотрудников коммунального предприятия, раненых ударом украинского дрона-камикадзе в Горловке, скончался, рассказал журналистам их коллега, сотрудник "Донбасстеплоэнерго" Игорь. "Когда сразу оказали помощь, вызвали скорую помощь, отправили в больницу, и по пути в больницу скончался Сергей Заглудский, товарищ. Он отработал где-то шесть лет уже. Все шесть лет работал в прифронтовом районе", - сообщил Игорь. Очевидица происшествия рассказала, что дрон целенаправленно атаковал автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия. "Упал дрон на машину. Я смотрю - скорая поехала, потом еще одна. Было слышно, как дрон летал, я и сама видела, как он кружил. Вижу автобус, и дрон за ним полетел", - отметила Надежда. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что три сотрудника коммунального предприятия получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск по поселку Химик в Горловке в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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иван приходько, донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия