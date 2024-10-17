https://ria.ru/20241017/gibel-1978611112.html
При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия
При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия - РИА Новости, 17.10.2024
При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия
Один из троих сотрудников коммунального предприятия, раненых ударом украинского дрона-камикадзе в Горловке, скончался, рассказал журналистам их коллега,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:26
2024-10-17T21:26
2024-10-17T21:26
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ГОРЛОВКА (ДНР), 17 окт - РИА Новости. Один из троих сотрудников коммунального предприятия, раненых ударом украинского дрона-камикадзе в Горловке, скончался, рассказал журналистам их коллега, сотрудник "Донбасстеплоэнерго" Игорь. "Когда сразу оказали помощь, вызвали скорую помощь, отправили в больницу, и по пути в больницу скончался Сергей Заглудский, товарищ. Он отработал где-то шесть лет уже. Все шесть лет работал в прифронтовом районе", - сообщил Игорь. Очевидица происшествия рассказала, что дрон целенаправленно атаковал автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия. "Упал дрон на машину. Я смотрю - скорая поехала, потом еще одна. Было слышно, как дрон летал, я и сама видела, как он кружил. Вижу автобус, и дрон за ним полетел", - отметила Надежда. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что три сотрудника коммунального предприятия получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск по поселку Химик в Горловке в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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иван приходько, донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб сотрудник коммунального предприятия
При обстреле ВСУ Горловки с БПЛА погиб сотрудник коммунального предприятия
ГОРЛОВКА (ДНР), 17 окт - РИА Новости. Один из троих сотрудников коммунального предприятия, раненых ударом украинского дрона-камикадзе в Горловке, скончался, рассказал журналистам их коллега, сотрудник "Донбасстеплоэнерго" Игорь.
"Когда сразу оказали помощь, вызвали скорую помощь, отправили в больницу, и по пути в больницу скончался Сергей Заглудский, товарищ. Он отработал где-то шесть лет уже. Все шесть лет работал в прифронтовом районе", - сообщил Игорь.
Очевидица происшествия рассказала, что дрон целенаправленно атаковал автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия.
"Упал дрон на машину. Я смотрю - скорая поехала, потом еще одна. Было слышно, как дрон летал, я и сама видела, как он кружил. Вижу автобус, и дрон за ним полетел", - отметила Надежда.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько
сообщил в своем Telegram-канале, что три сотрудника коммунального предприятия получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск по поселку Химик в Горловке в ДНР
.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка
, в городе находятся химический концерн "Стирол
" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.