https://ria.ru/20241017/germaniya-1978425524.html

NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины

NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины - РИА Новости, 17.10.2024

NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет издание New York Times. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:20

2024-10-17T02:20

2024-10-17T02:43

специальная военная операция на украине

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германия

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет издание New York Times. "Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого - конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца", - говорится в публикации. В сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства канцлера Олафа Шольца достиг рекордного уровня в 84%, сообщил портал Tagesschau с опорой на данные опроса института Infratest Dimap. При этом 37% респондентов оказались относительно не удовлетворены работой правительства, а 47% - совсем не удовлетворены. Лишь 16% опрошенных заявили, что довольны работой правительства Шольца.

https://ria.ru/20241016/sholts--1978350607.html

германия

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в мире, германия, украина, олаф шольц