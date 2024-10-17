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NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 17.10.2024 (обновлено: 02:43 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/germaniya-1978425524.html
NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины
NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины - РИА Новости, 17.10.2024
NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет издание New York Times. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:20
2024-10-17T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет издание New York Times. "Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого - конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца", - говорится в публикации. В сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства канцлера Олафа Шольца достиг рекордного уровня в 84%, сообщил портал Tagesschau с опорой на данные опроса института Infratest Dimap. При этом 37% респондентов оказались относительно не удовлетворены работой правительства, а 47% - совсем не удовлетворены. Лишь 16% опрошенных заявили, что довольны работой правительства Шольца.
https://ria.ru/20241016/sholts--1978350607.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц
NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины

NYT: Шольц теряет рейтинг из-за поддержки Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Украины рейтингом одобрения и германскими промышленными мощностями, пишет издание New York Times.
"Господин Шольц отошел от послевоенного стеснения Германии в вопросе участия в обеспечении международной безопасности, став одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого - конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца", - говорится в публикации.
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В сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства канцлера Олафа Шольца достиг рекордного уровня в 84%, сообщил портал Tagesschau с опорой на данные опроса института Infratest Dimap. При этом 37% респондентов оказались относительно не удовлетворены работой правительства, а 47% - совсем не удовлетворены. Лишь 16% опрошенных заявили, что довольны работой правительства Шольца.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф Шольц
 
 
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