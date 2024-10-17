https://ria.ru/20241017/gaza-1978561594.html

Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ

Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ - РИА Новости, 17.10.2024

Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ

Около 86% населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с голодом, и ожидается, что в ближайшие месяцы РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:09

2024-10-17T17:09

2024-10-17T17:46

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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Около 86% населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с голодом, и ожидается, что в ближайшие месяцы это число удвоится, говорится в опубликованном отчёте на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Восемьдесят шесть процентов населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с проблемой голода, и ожидается, что в ближайшие месяцы это число удвоится", - сказано в документе.В организации добавляют, что приказы об эвакуации и военное наступление израильских частей, которые еще более усилились в последние недели, серьезно нарушили гуманитарные операции, а неоднократные перемещения постепенно подрывали способность населения справляться с трудностями и получать доступ к пище, воде и лекарствам, что усугубило уязвимость целых сообществ."В сентябре в Газу поступил самый низкий объем коммерческих и гуманитарных грузов с марта 2024 года. Это резкое сокращение серьезно ограничит доступность продовольствия и способность семей прокормить себя и получить доступ к услугам в ближайшие месяцы. Ожидается, что предстоящий зимний сезон принесет более низкие температуры, а также дожди и потенциальные наводнения. Сезонные заболевания и все более ограниченный доступ к воде и медицинским услугам могут усугубить острое недоедание, особенно в густонаселенных районах, где и без того высок риск вспышек", - считают эксперты ВОЗ.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи человек, пострадали свыше 99,1 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240807/voz-1964733351.html

https://ria.ru/20240606/gaza-1951016371.html

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в мире, воз, израиль, рафах (провинция), россия, хамас