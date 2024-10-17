https://ria.ru/20241017/gaza-1978561594.html
Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ
Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ - РИА Новости, 17.10.2024
Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ
Около 86% населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с голодом, и ожидается, что в ближайшие месяцы РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:09
2024-10-17T17:09
2024-10-17T17:46
в мире
воз
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977941576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74eadbdd17cd172ef93617d644a8b56.jpg
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Около 86% населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с голодом, и ожидается, что в ближайшие месяцы это число удвоится, говорится в опубликованном отчёте на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Восемьдесят шесть процентов населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с проблемой голода, и ожидается, что в ближайшие месяцы это число удвоится", - сказано в документе.В организации добавляют, что приказы об эвакуации и военное наступление израильских частей, которые еще более усилились в последние недели, серьезно нарушили гуманитарные операции, а неоднократные перемещения постепенно подрывали способность населения справляться с трудностями и получать доступ к пище, воде и лекарствам, что усугубило уязвимость целых сообществ."В сентябре в Газу поступил самый низкий объем коммерческих и гуманитарных грузов с марта 2024 года. Это резкое сокращение серьезно ограничит доступность продовольствия и способность семей прокормить себя и получить доступ к услугам в ближайшие месяцы. Ожидается, что предстоящий зимний сезон принесет более низкие температуры, а также дожди и потенциальные наводнения. Сезонные заболевания и все более ограниченный доступ к воде и медицинским услугам могут усугубить острое недоедание, особенно в густонаселенных районах, где и без того высок риск вспышек", - считают эксперты ВОЗ.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи человек, пострадали свыше 99,1 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240807/voz-1964733351.html
https://ria.ru/20240606/gaza-1951016371.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977941576_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70c4c743935ee6a294aba1ce1de2be88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, израиль, рафах (провинция), россия, хамас
В мире, ВОЗ, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС
Более 80% жителей в Газе испытывают нехватку продовольствия, заявила ВОЗ
ВОЗ: 86% жителей в Газе испытывают острую нехватку продовольствия и голод
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Около 86% населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с голодом, и ожидается, что в ближайшие месяцы это число удвоится, говорится в опубликованном отчёте на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Восемьдесят шесть процентов населения сектора Газа испытывают острую нехватку продовольствия, почти 133 тысячи человек сталкиваются с проблемой голода, и ожидается, что в ближайшие месяцы это число удвоится", - сказано в документе.
В организации добавляют, что приказы об эвакуации и военное наступление израильских частей, которые еще более усилились в последние недели, серьезно нарушили гуманитарные операции, а неоднократные перемещения постепенно подрывали способность населения справляться с трудностями и получать доступ к пище, воде и лекарствам, что усугубило уязвимость целых сообществ.
"В сентябре в Газу поступил самый низкий объем коммерческих и гуманитарных грузов с марта 2024 года. Это резкое сокращение серьезно ограничит доступность продовольствия и способность семей прокормить себя и получить доступ к услугам в ближайшие месяцы. Ожидается, что предстоящий зимний сезон принесет более низкие температуры, а также дожди и потенциальные наводнения. Сезонные заболевания и все более ограниченный доступ к воде и медицинским услугам могут усугубить острое недоедание, особенно в густонаселенных районах, где и без того высок риск вспышек", - считают эксперты ВОЗ.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи человек, пострадали свыше 99,1 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.