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"Газпром" создал к зиме рекордный объем оперативного резерва газа в ПХГ - РИА Новости, 17.10.2024
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17:41 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/gaz-1978567913.html
"Газпром" создал к зиме рекордный объем оперативного резерва газа в ПХГ
"Газпром" создал к зиме рекордный объем оперативного резерва газа в ПХГ - РИА Новости, 17.10.2024
"Газпром" создал к зиме рекордный объем оперативного резерва газа в ПХГ
Оперативный резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу сезона отбора 2024-2025 годов станет рекордным, составив 73,034 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:41
2024-10-17T17:41
экономика
белоруссия
армения
россия
газпром
природный газ
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оперативный резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу сезона отбора 2024-2025 годов станет рекордным, составив 73,034 миллиарда кубометров, заявил "Газпром". "В настоящее время "Газпром" завершает формирование в российских ПХГ оперативного резерва газа. К началу сезона отбора 2024/2025 года он составит 73,034 миллиарда кубометров. Это станет новым рекордным показателем для российской газовой отрасли", – говорится в сообщении компании. А потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ, как отмечается, будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году, – 858,8 миллиона кубометров. При этом с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,281 миллиарда кубометров, а производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки. Компания уточняет, что в текущем году традиционные диагностика и ремонт объектов, а также заполнение ПХГ велись на фоне повышенного спроса на газ. В летний период "Газпром" регулярно обеспечивал потребителей рекордными объемами газа. В июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России для этих месяцев был обновлен 15 раз. В том числе 23 августа был установлен абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа – 701,8 миллиона кубометров. "Газпром" в рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации провел весь запланированный комплекс планово-профилактических и ремонтных работ. На 1 октября на территории страны в полном объеме выполнены планово-предупредительные ремонты на 100 объектах добычи газа. Отремонтированы 290 километров линейной части газопроводов, 196 газоперекачивающих агрегатов и 64 газораспределительные станции. Выполнена внутритрубная диагностика более 28 тысяч километров газопроводов. Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям группы "Газпром" на заседании правления компании поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей, заключили в компании.
https://ria.ru/20241010/gazprom-1977433228.html
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экономика, белоруссия, армения, россия, газпром, природный газ
Экономика, Белоруссия, Армения, Россия, Газпром, Природный газ
"Газпром" создал к зиме рекордный объем оперативного резерва газа в ПХГ

"Газпром" сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ к зиме

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкНа территории газохранилища
На территории газохранилища - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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На территории газохранилища. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оперативный резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу сезона отбора 2024-2025 годов станет рекордным, составив 73,034 миллиарда кубометров, заявил "Газпром".
"В настоящее время "Газпром" завершает формирование в российских ПХГ оперативного резерва газа. К началу сезона отбора 2024/2025 года он составит 73,034 миллиарда кубометров. Это станет новым рекордным показателем для российской газовой отрасли", – говорится в сообщении компании.
Сотрудники Газпрома - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В "Газпроме" заявили о готовности к зиме
10 октября, 16:38
А потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ, как отмечается, будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году, – 858,8 миллиона кубометров. При этом с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,281 миллиарда кубометров, а производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.
Компания уточняет, что в текущем году традиционные диагностика и ремонт объектов, а также заполнение ПХГ велись на фоне повышенного спроса на газ. В летний период "Газпром" регулярно обеспечивал потребителей рекордными объемами газа. В июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России для этих месяцев был обновлен 15 раз. В том числе 23 августа был установлен абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа – 701,8 миллиона кубометров.
"Газпром" в рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации провел весь запланированный комплекс планово-профилактических и ремонтных работ. На 1 октября на территории страны в полном объеме выполнены планово-предупредительные ремонты на 100 объектах добычи газа. Отремонтированы 290 километров линейной части газопроводов, 196 газоперекачивающих агрегатов и 64 газораспределительные станции. Выполнена внутритрубная диагностика более 28 тысяч километров газопроводов.
Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям группы "Газпром" на заседании правления компании поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей, заключили в компании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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