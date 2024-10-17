Украина придумала новую схему поставок газа в Европу, пишут СМИ
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита российского газа в Европу, пишет "РБК-Украина".
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"Украинская сторона уже не говорит о транзите, а предлагает альтернативный вариант, который юридически не будет считаться транзитом. Суть этой альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ (Подземное хранение газа - Прим.ред), а потом может использовать по собственному усмотрению", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в этом предложении есть ключевое условие — каждая сторона должна будет самостоятельно договариваться с Россией о безопасности поставок, фактически обеспечив газотранспортной системе Украины защиту в условиях боевых действий.
Собеседники издания отметили, что об этом идет речь в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из России морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Собеседники издания отметили, что об этом идет речь в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из России морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
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