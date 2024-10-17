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Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 17.10.2024 (обновлено: 10:28 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ganchev-1978437003.html
Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев
Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.10.2024
Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:47
2024-10-17T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
виталий ганчев
нато
украина
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято. "Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", — сказал Ганчев РИА Новости. Он отметил терпеливость русского народа, но подчеркнул, что когда терпение закончится, ответ будет быстрым и молниеносным. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, НАТО, Украина
Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев

Ганчев: на Западе уже приняли решение разрешить Киеву удары вглубь России

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято.
"Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", — сказал Ганчев РИА Новости.
Он отметил терпеливость русского народа, но подчеркнул, что когда терпение закончится, ответ будет быстрым и молниеносным.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВиталий ГанчевНАТОУкраина
 
 
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