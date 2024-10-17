https://ria.ru/20241017/ganchev-1978437003.html

Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев

Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.10.2024

Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:47

2024-10-17T06:47

2024-10-17T10:28

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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято. "Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения", — сказал Ганчев РИА Новости. Он отметил терпеливость русского народа, но подчеркнул, что когда терпение закончится, ответ будет быстрым и молниеносным. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев, нато, украина