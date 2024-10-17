Рейтинг@Mail.ru
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 17.10.2024 (обновлено: 06:30 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ganchev-1978435447.html
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ
Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:04
2024-10-17T06:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
франция
германия
польша
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg
ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт - РИА Новости. Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран НАТО, но основная часть — это французы, немцы и поляки.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
россия
украина
харьковская область
франция
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2686404bc7e58d67bd1e94b16deb51e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, харьковская область, франция, германия, польша, виталий ганчев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Франция, Германия, Польша, Виталий Ганчев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ

Ганчев: военные из Франции, ФРГ и Польши действуют на стороне ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт - РИА Новости. Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками
13 октября, 04:12
Он отметил, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран НАТО, но основная часть — это французы, немцы и поляки.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьФранцияГерманияПольшаВиталий ГанчевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала