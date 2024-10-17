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Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ
Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:04
2024-10-17T06:04
2024-10-17T06:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
франция
германия
польша
виталий ганчев
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт - РИА Новости. Действующие военнослужащие стран НАТО, в частности из Франции, Германии и Польши, воюют на стороне ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран НАТО, но основная часть — это французы, немцы и поляки.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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россия, украина, харьковская область, франция, германия, польша, виталий ганчев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Франция, Германия, Польша, Виталий Ганчев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Ганчев назвал страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ
Ганчев: военные из Франции, ФРГ и Польши действуют на стороне ВСУ