Рейтинг@Mail.ru
Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:11 17.10.2024 (обновлено: 15:13 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/gagarina-1978527754.html
Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде
Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде - РИА Новости, 17.10.2024
Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде
Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за введенных против нее санкций, информация об этом размещена на официальном сайте инстанции. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:11
2024-10-17T15:13
шоубиз
европейский суд
полина гагарина
россия
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849974673_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cab942d78a4670d6392d30539d86dd8f.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за введенных против нее санкций, информация об этом размещена на официальном сайте инстанции."Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах", — говорится в сообщении.Ранее в июне Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против нескольких деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде". Среди них была и Гагарина.В мотивировочной части документа говорится, в частности, что артистка принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. Из-за этого в Совете ЕС полагают, что певица могла получить значительные доходы, "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".В Москве не раз заявляли, что справятся с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны.
https://ria.ru/20240704/kanal-1957512001.html
https://ria.ru/20241015/sostav-1978216766.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849974673_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_bfd84dbdaaf4dacfad2160e40c82c68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европейский суд, полина гагарина, россия, москва, евросоюз
Шоубиз, Европейский суд, Полина Гагарина, Россия, Москва, Евросоюз
Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за санкций

© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото предоставлено Первым каналом
Полина Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за введенных против нее санкций, информация об этом размещена на официальном сайте инстанции.
"Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах", — говорится в сообщении.
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной
4 июля, 21:16
Ранее в июне Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против нескольких деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде". Среди них была и Гагарина.
В мотивировочной части документа говорится, в частности, что артистка принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. Из-за этого в Совете ЕС полагают, что певица могла получить значительные доходы, "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".
В Москве не раз заявляли, что справятся с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Путин обновил состав совета по культуре и искусству
15 октября, 19:06
 
ШоубизЕвропейский судПолина ГагаринаРоссияМоскваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала