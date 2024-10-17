https://ria.ru/20241017/gagarina-1978527754.html

Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде - РИА Новости, 17.10.2024

Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за введенных против нее санкций, информация об этом размещена на официальном сайте инстанции. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:11

2024-10-17T15:11

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за введенных против нее санкций, информация об этом размещена на официальном сайте инстанции."Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах", — говорится в сообщении.Ранее в июне Евросоюз в рамках очередного, 14-го по счету пакета антироссийских санкций ввел ограничения против нескольких деятелей культуры из России, обвинив их "в участии в государственной пропаганде". Среди них была и Гагарина.В мотивировочной части документа говорится, в частности, что артистка принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. Из-за этого в Совете ЕС полагают, что певица могла получить значительные доходы, "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".В Москве не раз заявляли, что справятся с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны.

https://ria.ru/20240704/kanal-1957512001.html

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европейский суд, полина гагарина, россия, москва, евросоюз