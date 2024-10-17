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Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней - РИА Новости, 17.10.2024
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06:38 17.10.2024 (обновлено: 06:44 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/fox-1978436453.html
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней - РИА Новости, 17.10.2024
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней
Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:38
2024-10-17T06:44
в мире
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о сотрудниках ее предвыборного штаба, которые за кадром активно сигнализировали ему о необходимости закончить интервью, хотя он задал еще не все вопросы. "Я говорю о четырех людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы", — приводит слова Байера издание New York Post. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней

Журналист Байер обвинил штаб Харрис в преждевременном окончании интервью

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США
Выступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о сотрудниках ее предвыборного штаба, которые за кадром активно сигнализировали ему о необходимости закончить интервью, хотя он задал еще не все вопросы.
"Я говорю о четырех людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы", — приводит слова Байера издание New York Post.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В штабе Трампа интервью Харрис Fox News назвали катастрофой
Вчера, 02:33
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
 
В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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