https://ria.ru/20241017/fox-1978436453.html
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней - РИА Новости, 17.10.2024
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней
Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:38
2024-10-17T06:38
2024-10-17T06:44
в мире
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994603_0:40:2417:1400_1920x0_80_0_0_2dd585fa56e4aac82637b93a7d87d648.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о сотрудниках ее предвыборного штаба, которые за кадром активно сигнализировали ему о необходимости закончить интервью, хотя он задал еще не все вопросы. "Я говорю о четырех людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы", — приводит слова Байера издание New York Post. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994603_19:0:2340:1741_1920x0_80_0_0_9443ab40a2068ce8dfcce1261dc60c9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней
Журналист Байер обвинил штаб Харрис в преждевременном окончании интервью