https://ria.ru/20241017/fox-1978436453.html

Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней

Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней - РИА Новости, 17.10.2024

Журналист Fox пожаловался на указание штаба Харрис прервать интервью с ней

Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:38

2024-10-17T06:38

2024-10-17T06:44

в мире

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел интервью с кандидатом в президенты США и действующим вице-президентом Камалой Харрис, рассказал о сотрудниках ее предвыборного штаба, которые за кадром активно сигнализировали ему о необходимости закончить интервью, хотя он задал еще не все вопросы. "Я говорю о четырех людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы", — приводит слова Байера издание New York Post. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024