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"ВымпелКом" стал ассоциированным членом Ассоциации ФинТех
"ВымпелКом" стал ассоциированным членом Ассоциации ФинТех - РИА Новости, 17.10.2024
"ВымпелКом" стал ассоциированным членом Ассоциации ФинТех
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:16
2024-10-17T14:16
2024-10-17T14:28
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом, сообщает пресс-служба компании."Билайн" уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного интеллекта (ИИ) и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Компания планирует участвовать в мероприятиях Ассоциации, сотрудничая с ее членами для разработки и внедрения передовых технологий в сфере финансовых услуг. В рамках дальнейшего развития сотрудничества "Билайн" будет работать над цифровыми проектами для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных технологий."Для "Билайна" вступление в ФинТех — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта", – приводятся в сообщении слова директора по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Германа Бородова.
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билайн, вымпелком, технологии, экономика
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Экономика
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом, сообщает пресс-служба компании.
"Билайн" уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного интеллекта (ИИ) и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Компания планирует участвовать в мероприятиях Ассоциации, сотрудничая с ее членами для разработки и внедрения передовых технологий в сфере финансовых услуг. В рамках дальнейшего развития сотрудничества "Билайн" будет работать над цифровыми проектами для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных технологий.
"Для "Билайна" вступление в ФинТех — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта", – приводятся в сообщении слова директора по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Германа Бородова.