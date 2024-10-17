https://ria.ru/20241017/fintekh-1978509569.html

"ВымпелКом" стал ассоциированным членом Ассоциации ФинТех

"ВымпелКом" стал ассоциированным членом Ассоциации ФинТех - РИА Новости, 17.10.2024

"ВымпелКом" стал ассоциированным членом Ассоциации ФинТех

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:16

2024-10-17T14:16

2024-10-17T14:28

билайн

вымпелком

технологии

экономика

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом, сообщает пресс-служба компании."Билайн" уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного интеллекта (ИИ) и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Компания планирует участвовать в мероприятиях Ассоциации, сотрудничая с ее членами для разработки и внедрения передовых технологий в сфере финансовых услуг. В рамках дальнейшего развития сотрудничества "Билайн" будет работать над цифровыми проектами для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных технологий."Для "Билайна" вступление в ФинТех — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта", – приводятся в сообщении слова директора по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Германа Бородова.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии, экономика