https://ria.ru/20241017/filbi-1978562817.html

"Остаюсь до последнего". Как Ким Филби отказался от эвакуации в СССР

"Остаюсь до последнего". Как Ким Филби отказался от эвакуации в СССР - РИА Новости, 17.10.2024

"Остаюсь до последнего". Как Ким Филби отказался от эвакуации в СССР

Лидер легендарной "Кембриджской пятерки" Ким Филби в 1951 году, будучи под угрозой разоблачения американскими и британскими спецслужбами, нашел в себе мужество... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:16

2024-10-17T17:16

2024-10-17T17:16

москва

ссср

лондон

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кембриджская пятерка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер легендарной "Кембриджской пятерки" Ким Филби в 1951 году, будучи под угрозой разоблачения американскими и британскими спецслужбами, нашел в себе мужество сообщить в Москву о планах Лондона и Вашингтона забрасывать украинских боевиков-бандеровцев в СССР для совершения актов террора, и отказался от эвакуации в Советский Союз, рассказал военный историк и архивист Андрей Лаврентьев. Лаврентьев стал автором художественно-документального сборника "Ким Филби и "Кембриджская пятерка". Главные документы и свидетельства". Издание носит энциклопедический характер и освещает основные этапы деятельности "Кембриджской пятерки". Выход книги приурочен к предстоящей в 2025 году 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сборник был представлен в четверг в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Представьте себе – январь-февраль 1951 года. В Америке вовсю идут работы над расшифровкой советских шифртелеграмм", - сказал Лаврентьев в ходе презентации книги. По его словам, на основе анализа результатов работы американских криптографов Филби понял, что США вышли на другого члена "Кембриджской пятерки" - Дональда Маклина и что это создавало неминуемую угрозу раскрытия и самого Филби. "То есть не сегодня-завтра расшифруют Дональда Маклина, а потом тебя. Что бы другой на его месте сделал? А он продолжает работать", - добавил Лаврентьев. Именно в этот период в Москву шли знаменитые документы Филби о совещании по использованию бандеровцев против СССР, которое в Лондоне провело руководство британской и американской разведок. "Прямо весь текст совещания он передал. О том, что планируется заброска бандеровцев на территорию Украины, Белоруссии и так далее. О том, что американцы были против контактов со Степаном Бандерой, а британцы говорили – "ну подумаешь, что он убийца, он же против Советского Союза". И вот над ним висит дамоклов меч, а он продолжает работать и слать такого рода документы", - отметил Лаврентьев. По словам историка, ветераны внешней разведки, с которыми он встречался во время работы над сборником, рассказали, что в той ситуации Москва в первую очередь предложила эвакуироваться Филби, но тот отказался. "Он сказал: "Я остаюсь, я знаю британские законы, я знаю, что может быть против меня, я остаюсь до последнего… Он оставался высочайшим профессионалом", - сказал историк. "Кембриджская пятерка" - группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам. В новом сборнике опубликованы рассекреченные документы с добытой "Кембриджской пятеркой" информацией о планах Гитлера по нападению на СССР, битвах под Москвой и на Курской дуге, перспективах открытия Второго фронта, сепаратных переговорах США и Великобритании с гитлеровцами, замыслах милитаристской Японии, о роли Лондона и Вашингтона в создании НАТО и об использовании ими украинских боевиков-националистов против Советского Союза. Впервые представлены оригиналы десятков материалов радиоперехвата, добытых из знаменитого "Блетчли-парка" - комплекса зданий британской криптографической службы времен Второй мировой войны. В книге широко использованы документы из личного архива Кима Филби, а также воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов отечественной внешней разведки. Отдельная глава полностью посвящена малоизвестному периоду жизни и работы Филби в СССР. Память о "Кембриджской пятерке" увековечена в разных проектах. Бронзовые барельефы членов группы в числе других размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

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https://ria.ru/20241017/svr-1978491519.html

https://ria.ru/20240726/peskov-1962141753.html

https://ria.ru/20240723/filbivshij-1961445314.html

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Ольга Фомченкова

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