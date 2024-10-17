https://ria.ru/20241017/fabrika-1978542599.html
Правительство увеличит лимит "Фабрики проектного финансирования"
Правительство увеличит лимит "Фабрики проектного финансирования" - РИА Новости, 17.10.2024
Правительство увеличит лимит "Фабрики проектного финансирования"
Правительство РФ увеличивает лимит "Фабрики проектного финансирования" до 600 миллиардов рублей, это поможет нарастить кредитование инвестпроектов, заявил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:10
2024-10-17T16:10
2024-10-17T16:11
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличивает лимит "Фабрики проектного финансирования" до 600 миллиардов рублей, это поможет нарастить кредитование инвестпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы расширим поддержку программы "Фабрика проектного финансирования". Будет увеличен размер участия госкорпорации "ВЭБ.РФ" в синдицированных займах до 600 миллиардов рублей. Это поможет нам нарастить общее кредитование инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики до 6 триллионов рублей", - отметил Мишустин на заседании кабмина РФ. Премьер-министр подчеркнул, что в рамках программы возводятся крупные объекты в газохимической промышленности, магистральной инфраструктуре, металлургии и в других сферах. "Они способствуют достижению национальных целей, утвержденных главой государства, развитию российских регионов и страны в целом", - резюмировал Мишустин. Летом на ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин предложил последовательно увеличивать лимиты "Фабрики проектного финансирования", на первом этапе - до 600 миллиардов рублей. Разработанная совместно Минэкономразвития и ВЭБом "Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ. -0-
https://ria.ru/20241017/veb-1978542116.html
https://ria.ru/20240610/podderzhka-1951987706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство увеличит лимит "Фабрики проектного финансирования"
Мишустин: лимит "Фабрики проектного финансирования" увеличат до 600 млрд рублей
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство РФ увеличивает лимит "Фабрики проектного финансирования" до 600 миллиардов рублей, это поможет нарастить кредитование инвестпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы расширим поддержку программы "Фабрика проектного финансирования". Будет увеличен размер участия госкорпорации "ВЭБ.РФ" в синдицированных займах до 600 миллиардов рублей. Это поможет нам нарастить общее кредитование инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики до 6 триллионов рублей", - отметил Мишустин на заседании кабмина РФ.
Премьер-министр подчеркнул, что в рамках программы возводятся крупные объекты в газохимической промышленности, магистральной инфраструктуре, металлургии и в других сферах.
"Они способствуют достижению национальных целей, утвержденных главой государства, развитию российских регионов и страны в целом", - резюмировал Мишустин.
Летом на ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин предложил последовательно увеличивать лимиты "Фабрики проектного финансирования", на первом этапе - до 600 миллиардов рублей.
Разработанная совместно Минэкономразвития
и ВЭБом "Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ. -0-