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США изменили программу подготовки украинских пилотов для F-16, пишет WSJ - РИА Новости, 17.10.2024
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09:44 17.10.2024 (обновлено: 11:53 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/f-16-1978451564.html
США изменили программу подготовки украинских пилотов для F-16, пишет WSJ
США изменили программу подготовки украинских пилотов для F-16, пишет WSJ - РИА Новости, 17.10.2024
США изменили программу подготовки украинских пилотов для F-16, пишет WSJ
США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, в результате чего процесс замедлится на многие месяцы, пишет газета The... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:44
2024-10-17T11:53
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, в результате чего процесс замедлится на многие месяцы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 на более молодых кадетов вместо опытных представителей ВВС. Это решение может продлить срок получения Киевом полной эскадрильи западных самолетов, готовых к бою, на многие месяцы. &lt;...&gt; Даже перед этим решением было маловероятно, что Украина получила бы полную эскадрилью из 20 самолетов F-16 и 40 пилотов для управления ими до весны или лета следующего года в лучшем случае", — говорится в публикации. Издание отмечает, что в прошлом месяцев восемь украинских кадетов, которые прошли базовую летную подготовку во Франции, начали учиться на F-16 в Румынии. Еще восемь пилотов, у которых уже есть опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и вернутся на Украину в начале следующего года.В США полагают, что молодые кадеты более открыты к западным методам обучения и лучше владеют английским языком, чем летчики с опытом. По информации газеты, некоторые украинские летчики, отправленные на обучение в Данию, не смогли пройти программу подготовки.При этом, пишет WSJ, если опытные пилоты могут пропустить базовую программу, то кадеты должны год обучаться полетам в Британии и Франции и только потом перейти к специальному курсу по управлению F-16 в Аризоне или в Румынии."Это смесь. Некоторые — опытные летчики, и к нам все еще прибывают опытные летчики. Но есть также и те, у кого нет летной подготовки и опыта", — сказал газете сотрудник Пентагона.Подготовка кадетов с нуля обычно занимает годы, говорится в статье. В американских ВВС обучение длится, как правило, около двух лет, после чего зачастую следуют месяцы тренировочных полетов. Для украинских летчиков срок обучения сократили, а затем их сразу направляют в зону конфликта."Американские чиновники говорят, что проходящие обучение украинцы испытывают трудности с учебной программой, а также с английским, который необходим для завершения курса. Американские инструкторы также поняли, что украинские пилоты в первых группах обучающихся, которые имели опыт полетов на истребителях МИГ и прибыли из зоны боевых действий, не воспринимали американских методов обучения", — отмечает издание.По информации WSJ, 11 летчиков из уже прошедших подготовку сейчас задействованы на Украине.Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа, а в конце месяца украинский Генштаб признал, что один самолет уже потерян. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель сбили из американского же ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, но в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. Украинское военное руководство всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы не справился с управлением.Как отмечал президент России Владимир Путин, появление F-16 на Украине не изменит ситуацию на поле боя — эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику, — Россия будет их уничтожать.
https://ria.ru/20241017/mirazh-1978372836.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
США изменили программу подготовки украинских пилотов для F-16, пишет WSJ

WSJ: США добавили кадетов без опыта в программу обучения пилотов ВСУ для F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, в результате чего процесс замедлится на многие месяцы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 на более молодых кадетов вместо опытных представителей ВВС. Это решение может продлить срок получения Киевом полной эскадрильи западных самолетов, готовых к бою, на многие месяцы. <...> Даже перед этим решением было маловероятно, что Украина получила бы полную эскадрилью из 20 самолетов F-16 и 40 пилотов для управления ими до весны или лета следующего года в лучшем случае", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что в прошлом месяцев восемь украинских кадетов, которые прошли базовую летную подготовку во Франции, начали учиться на F-16 в Румынии. Еще восемь пилотов, у которых уже есть опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и вернутся на Украину в начале следующего года.
В США полагают, что молодые кадеты более открыты к западным методам обучения и лучше владеют английским языком, чем летчики с опытом. По информации газеты, некоторые украинские летчики, отправленные на обучение в Данию, не смогли пройти программу подготовки.
При этом, пишет WSJ, если опытные пилоты могут пропустить базовую программу, то кадеты должны год обучаться полетам в Британии и Франции и только потом перейти к специальному курсу по управлению F-16 в Аризоне или в Румынии.
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"Это смесь. Некоторые — опытные летчики, и к нам все еще прибывают опытные летчики. Но есть также и те, у кого нет летной подготовки и опыта", — сказал газете сотрудник Пентагона.
Подготовка кадетов с нуля обычно занимает годы, говорится в статье. В американских ВВС обучение длится, как правило, около двух лет, после чего зачастую следуют месяцы тренировочных полетов. Для украинских летчиков срок обучения сократили, а затем их сразу направляют в зону конфликта.
"Американские чиновники говорят, что проходящие обучение украинцы испытывают трудности с учебной программой, а также с английским, который необходим для завершения курса. Американские инструкторы также поняли, что украинские пилоты в первых группах обучающихся, которые имели опыт полетов на истребителях МИГ и прибыли из зоны боевых действий, не воспринимали американских методов обучения", — отмечает издание.
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По информации WSJ, 11 летчиков из уже прошедших подготовку сейчас задействованы на Украине.
Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа, а в конце месяца украинский Генштаб признал, что один самолет уже потерян. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель сбили из американского же ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, но в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. Украинское военное руководство всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы не справился с управлением.
Как отмечал президент России Владимир Путин, появление F-16 на Украине не изменит ситуацию на поле боя — эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику, — Россия будет их уничтожать.
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