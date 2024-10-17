США изменили программу подготовки украинских пилотов для F-16, пишет WSJ
WSJ: США добавили кадетов без опыта в программу обучения пилотов ВСУ для F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, в результате чего процесс замедлится на многие месяцы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 на более молодых кадетов вместо опытных представителей ВВС. Это решение может продлить срок получения Киевом полной эскадрильи западных самолетов, готовых к бою, на многие месяцы. <...> Даже перед этим решением было маловероятно, что Украина получила бы полную эскадрилью из 20 самолетов F-16 и 40 пилотов для управления ими до весны или лета следующего года в лучшем случае", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что в прошлом месяцев восемь украинских кадетов, которые прошли базовую летную подготовку во Франции, начали учиться на F-16 в Румынии. Еще восемь пилотов, у которых уже есть опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и вернутся на Украину в начале следующего года.
В США полагают, что молодые кадеты более открыты к западным методам обучения и лучше владеют английским языком, чем летчики с опытом. По информации газеты, некоторые украинские летчики, отправленные на обучение в Данию, не смогли пройти программу подготовки.
При этом, пишет WSJ, если опытные пилоты могут пропустить базовую программу, то кадеты должны год обучаться полетам в Британии и Франции и только потом перейти к специальному курсу по управлению F-16 в Аризоне или в Румынии.
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"Это смесь. Некоторые — опытные летчики, и к нам все еще прибывают опытные летчики. Но есть также и те, у кого нет летной подготовки и опыта", — сказал газете сотрудник Пентагона.
Подготовка кадетов с нуля обычно занимает годы, говорится в статье. В американских ВВС обучение длится, как правило, около двух лет, после чего зачастую следуют месяцы тренировочных полетов. Для украинских летчиков срок обучения сократили, а затем их сразу направляют в зону конфликта.
"Американские чиновники говорят, что проходящие обучение украинцы испытывают трудности с учебной программой, а также с английским, который необходим для завершения курса. Американские инструкторы также поняли, что украинские пилоты в первых группах обучающихся, которые имели опыт полетов на истребителях МИГ и прибыли из зоны боевых действий, не воспринимали американских методов обучения", — отмечает издание.
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По информации WSJ, 11 летчиков из уже прошедших подготовку сейчас задействованы на Украине.
Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа, а в конце месяца украинский Генштаб признал, что один самолет уже потерян. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель сбили из американского же ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, но в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. Украинское военное руководство всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы не справился с управлением.
Как отмечал президент России Владимир Путин, появление F-16 на Украине не изменит ситуацию на поле боя — эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику, — Россия будет их уничтожать.