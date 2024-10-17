https://ria.ru/20241017/es-1978520381.html

Меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС, показал опрос

Меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС, показал опрос - РИА Новости, 17.10.2024

Меньше половины молдаван поддерживают вступление в ЕС, показал опрос

Меньше половины молдаван готовы на референдуме голосовать за вступление страны в ЕС, об этом свидетельствуют представленные в четверг данные опроса,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:43

2024-10-17T14:43

2024-10-17T14:43

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Меньше половины молдаван готовы на референдуме голосовать за вступление страны в ЕС, об этом свидетельствуют представленные в четверг данные опроса, проведенного компанией Intellect Group. Граждан Молдавии попросили ответить, что они думают о референдуме о евроинтеграции, который состоится в республике 20 октября. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". "Сорок четыре процента респондентов готовы голосовать "за" на референдуме. Этот уровень поддержки свидетельствует о значительной заинтересованности населения в евроинтеграционных процессах и может отражать стремление к улучшению экономических условий и политической стабильности, 31% респондентов высказались "против" изменения конституции. Это указывает на наличие значительного числа граждан, которые могут быть обеспокоены последствиями или предпочитают альтернативные пути развития страны", - заявил директор компании Intellect Group Ян Лисневский, представляя в четверг результаты опроса. По его словам, 10,2% респондентов еще не определились с ответом. Кроме того, 5,8% опрошенных не собираются участвовать в голосовании, а 1,8% планируют испортить бюллетени. "Суммарная доля респондентов, которые не готовы активно участвовать в голосовании (не решили, не пойдут на выборы, испортят бюллетень), составляет 17,8%. Это может указывать на недостаток доверия к процессу", - добавил эксперт. Опрос проводился в период с 13 по 15 октября, в нем приняли участие 985 респондентов. Погрешность не превышает 3,1 процентных пункта. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978483656.html

https://ria.ru/20241017/moldavija-1978500416.html

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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, василий тарлев, евросоюз