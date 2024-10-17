https://ria.ru/20241017/es-1978489810.html

В ЕС раскритиковали лидеров стран блока

В ЕС раскритиковали лидеров стран блока - РИА Новости, 17.10.2024

В ЕС раскритиковали лидеров стран блока

Ряд критиков в Евросоюзе считает, что лидеры стран блока не справляются со своими обязанностями, пишет газета Guardian. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:05

2024-10-17T13:05

2024-10-17T13:05

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украина

европа

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марио драги

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд критиков в Евросоюзе считает, что лидеры стран блока не справляются со своими обязанностями, пишет газета Guardian. "Столкнувшись с войной на Украине, возможным переизбранием (экс-президента США - ред.) Дональда Трампа и сильной экономической конкуренцией, критики заявляют, что нынешние европейские лидеры не соответствуют должности", - говорится в материале газеты. Депутат Европарламента Бас Эйкхаут, в частности, заявил, что не может назвать "ни одного главу государства", который, мог бы эффективно осуществлять управленческую деятельность. Ранее журнал Foreign Affairs писал, что Европа может столкнуться с самым масштабным кризисом безопасности со времен Второй мировой войны в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Согласно ранее опубликованному докладу, посвященному конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги, экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, марио драги, евросоюз, европарламент, еврокомиссия