https://ria.ru/20241017/eksport-1978429075.html
Япония более чем в два раза увеличила экспорт автомобилей в Россию
Япония более чем в два раза увеличила экспорт автомобилей в Россию - РИА Новости, 17.10.2024
Япония более чем в два раза увеличила экспорт автомобилей в Россию
Япония в сентябре год к году увеличила на 132% экспорт в РФ автомобилей и деталей к ним, а также пластмасс - на 829,2%, но сократила экспорт медпрепаратов и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:51
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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Япония в сентябре год к году увеличила на 132% экспорт в РФ автомобилей и деталей к ним, а также пластмасс - на 829,2%, но сократила экспорт медпрепаратов и компьютеров, такие статистические данные за месяц обнародовало министерство финансов. Япония в сентябре на 132,2% увеличила экспорт в Россию автомобилей и на 21,3% - деталей к ним, на 829,2% - пластмасс, на 11,6% - мотоциклов, на 11,3% - генераторов. Но при этом сократила экспорт медпрепаратов на 75,5%, компьютеров - на 50%, деталей к ним - на 99,9%, бумажных изделий - на 43,8%. В целом в сентябре наблюдается относительный рост экспорта и импорта в отношении России: Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре на 98,5%, импорт – на 2,8%. Экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), импорт из России – 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Япония более чем в два раза увеличила экспорт автомобилей в Россию
Япония в сентябре нарастила экспорт автомобилей в Россию на 132 процента
ТОКИО, 17 окт – РИА Новости.
Япония в сентябре год к году увеличила на 132% экспорт в РФ автомобилей и деталей к ним, а также пластмасс - на 829,2%, но сократила экспорт медпрепаратов и компьютеров, такие статистические данные
за месяц обнародовало министерство финансов.
Япония в сентябре на 132,2% увеличила экспорт в Россию автомобилей и на 21,3% - деталей к ним, на 829,2% - пластмасс, на 11,6% - мотоциклов, на 11,3% - генераторов. Но при этом сократила экспорт медпрепаратов на 75,5%, компьютеров - на 50%, деталей к ним - на 99,9%, бумажных изделий - на 43,8%.
В целом в сентябре наблюдается относительный рост экспорта и импорта в отношении России: Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре на 98,5%, импорт – на 2,8%. Экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), импорт из России – 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).