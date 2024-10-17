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Япония почти в два раза нарастила экспорт в Россию в сентябре
Япония почти в два раза нарастила экспорт в Россию в сентябре - РИА Новости, 17.10.2024
Япония почти в два раза нарастила экспорт в Россию в сентябре
Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре год к году на 98,5%, импорт из РФ – на 2,8%, такие данные обнародовало в четверг министерство финансов страны. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:27
2024-10-17T03:27
2024-10-17T03:51
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япония
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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Япония нарастила экспорт в РФ в сентябре год к году на 98,5%, импорт из РФ – на 2,8%, такие данные обнародовало в четверг министерство финансов страны. Экспорт в Россию в сентябре составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), импорт из России – 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Япония почти в два раза нарастила экспорт в Россию в сентябре
Япония в сентябре на 98,5 процента нарастила экспорт в Россию год к году