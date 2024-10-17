https://ria.ru/20241017/ekspertiza-1978589115.html

Митрополит Иларион: экспертиза признала "доказательства" Сузуки фальшивкой

Митрополит Иларион: экспертиза признала "доказательства" Сузуки фальшивкой - РИА Новости, 17.10.2024

Митрополит Иларион: экспертиза признала "доказательства" Сузуки фальшивкой

Митрополит Иларион (Алфеев) в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:52

2024-10-17T18:52

2024-10-17T18:53

религия

митрополит иларион (алфеев)

япония

россия

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886119172_128:293:3249:2048_1920x0_80_0_0_a367ca862e302293f1efa1562b07705b.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев) в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и видеоматериалов, опубликованных для обвинений в его адрес, свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, они будут представлены следствию и, вероятно, приведут к возбуждению уголовного дела о клевете. Как сообщалось ранее, из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште в начале января, когда епархией управлял митрополит Иларион, похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК – и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки. Впоследствии в "Новой газете Европа"* были опубликованы несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ Сузуки о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, заявил он. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка. В четверг Российское агентство правовой и судебной информации опубликовало результаты судебно-техническую экспертизы, проведенной экспертами Центра права и судебных экспертиз "Истина". "Выводы, сделанные техническими специалистами (проводившими экспертизу видео- и аудиофайлов – ред.), будут представлены следствию и, скорее всего, приведут к возбуждению уголовного дела о клевете", - сказал РИА Новости митрополит Иларион. Объектом внимания экспертов, пояснил он, стал, во-первых, видеоролик, опубликованный на ресурсе "Дождь"**, - и "эксперты пришли к заключению, что это фальшивка". "В ходе исследования установлено, что в исследуемом фрагменте представленной видеозаписи имеются изменения, внесенные технически с использованием цифровых редакторов. Представленный фрагмент видеозаписи содержит фрагменты искусственного происхождения и не является достоверным", - процитировал митрополит имеющееся в его распоряжении экспертное заключение. По его словам, эксперты также исследовали и один из обнародованных Сузуки аудиофайлов – и также установили, что запись в нем не является первичной и достоверной. По словам митрополита, Сузуки находится в международном розыске, но "в Японии чувствует себя вольготно, так как пользуется поддержкой спецслужб". Собеседник агентства напомнил, что против Георгия Сузуки возбуждено уголовное дело и ведется следствие по нескольким статьям уголовного кодекса Венгрии: кража в крупном размере; использование подложных водительских прав для получения настоящих; съемка скрытой камерой с целью последующего вымогательства; аудиозапись при помощи скрытого устройства с той же целью; скачивание и хранение запрещенного контента (детской порнографии). "В этом уголовном деле я являюсь потерпевшим. Никакого иного уголовного дела, где я бы проходил в качестве подозреваемого, нет. Если бы в действительности имели место домогательства с моей стороны, Георгий Сузуки должен был об этом заявить в полицию, еще находясь в Венгрии", - пояснил митрополит Иларион.*Признан нежелательной организацией в России.** Признан нежелательной организацией в России и выполняет функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20240725/mitropolit-1962024453.html

https://ria.ru/20240717/mitropolit--1960275930.html

https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html

япония

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

митрополит иларион (алфеев), япония, россия, венгрия