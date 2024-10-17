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Эксперт рассказал об опасности масок для квадроберов - РИА Новости, 17.10.2024
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20:52 17.10.2024 (обновлено: 21:14 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ekspert-1978607458.html
Эксперт рассказал об опасности масок для квадроберов
Эксперт рассказал об опасности масок для квадроберов - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт рассказал об опасности масок для квадроберов
Три из пяти образцов масок для квадроберов, купленных на маркетплейсах, содержат токсичные вещества, которые могут вызывать раздражение слизистой глаз и кожи,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:52
2024-10-17T21:14
общество
лдпр
таможенный союз
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Три из пяти образцов масок для квадроберов, купленных на маркетплейсах, содержат токсичные вещества, которые могут вызывать раздражение слизистой глаз и кожи, заявил директор Евразийского института изучения безопасности продукции Андрей Шалунов. Шалунов в ходе круглого стола фракции ЛДПР на тему "Методы защиты подростков от вовлечения в деструктивные сообщества" сообщил, что недавно блогерское сообщество предоставило в испытательную лабораторию широкий перечень образцов костюмов для квадроберов, продающихся на маркетплейсах, с целью проверить их безопасность для детей. "По токсичности вопросы возникли. Три из пяти образцов масок показали наличие токсичных веществ... Это означает, что, нося такую маску, ребенок может получить как минимум раздражение либо слизистой глаз, либо кожного покрова", - сказал глава института изучения безопасности продукции. По его словам, данная продукция должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза о безопасности игрушек. Проверка масок проводилась на биоматериале. Кроме того, в ходе исследования эксперты проверили наличие сертификатов у продукции. В карточках маркетплейсов у большинства товаров сертификаты найдены не были. "Данная продукция является непроверенной и может нести в себе потенциальную опасность, как эти три из пяти образцов масок", - заключил Шалунов.
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html
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общество, лдпр, таможенный союз
Общество, ЛДПР, Таможенный союз
Эксперт рассказал об опасности масок для квадроберов

Эксперт Шалунов: три из пяти масок для квадроберов содержат токсичные вещества

© iStock.com / Diy13Девочка в маске кошки
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© iStock.com / Diy13
Девочка в маске кошки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Три из пяти образцов масок для квадроберов, купленных на маркетплейсах, содержат токсичные вещества, которые могут вызывать раздражение слизистой глаз и кожи, заявил директор Евразийского института изучения безопасности продукции Андрей Шалунов.
Шалунов в ходе круглого стола фракции ЛДПР на тему "Методы защиты подростков от вовлечения в деструктивные сообщества" сообщил, что недавно блогерское сообщество предоставило в испытательную лабораторию широкий перечень образцов костюмов для квадроберов, продающихся на маркетплейсах, с целью проверить их безопасность для детей.
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8 октября, 14:16
"По токсичности вопросы возникли. Три из пяти образцов масок показали наличие токсичных веществ... Это означает, что, нося такую маску, ребенок может получить как минимум раздражение либо слизистой глаз, либо кожного покрова", - сказал глава института изучения безопасности продукции.
По его словам, данная продукция должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза о безопасности игрушек. Проверка масок проводилась на биоматериале.
Кроме того, в ходе исследования эксперты проверили наличие сертификатов у продукции. В карточках маркетплейсов у большинства товаров сертификаты найдены не были.
"Данная продукция является непроверенной и может нести в себе потенциальную опасность, как эти три из пяти образцов масок", - заключил Шалунов.
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