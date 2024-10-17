https://ria.ru/20241017/efremov-1978488727.html

УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова

УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова - РИА Новости, 17.10.2024

УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова

Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:59

2024-10-17T12:59

2024-10-17T16:22

происшествия

москва

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской области.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы артист пересек двойную сплошную, сидя за рулем в нетрезвом состоянии, и врезался в фургон, водитель которого впоследствии умер в больнице. Актер сидит в белгородской колонии, его осудили на срок 7,5 лет.

https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

москва

белгородская область

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происшествия, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)