https://ria.ru/20241017/efremov-1978488727.html
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова - РИА Новости, 17.10.2024
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова
Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:59
2024-10-17T12:59
2024-10-17T16:22
происшествия
москва
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской области.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы артист пересек двойную сплошную, сидя за рулем в нетрезвом состоянии, и врезался в фургон, водитель которого впоследствии умер в больнице. Актер сидит в белгородской колонии, его осудили на срок 7,5 лет.
https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html
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происшествия, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
Происшествия, Москва, Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова
УФСИН по Белгородской области опровергло слухи об ухудшении здоровья Ефремова