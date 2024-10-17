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УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова - РИА Новости, 17.10.2024
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12:59 17.10.2024 (обновлено: 16:22 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/efremov-1978488727.html
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова - РИА Новости, 17.10.2024
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова
Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:59
2024-10-17T16:22
происшествия
москва
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской области.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы артист пересек двойную сплошную, сидя за рулем в нетрезвом состоянии, и врезался в фургон, водитель которого впоследствии умер в больнице. Актер сидит в белгородской колонии, его осудили на срок 7,5 лет.
https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html
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происшествия, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
Происшествия, Москва, Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
УФСИН опровергло сообщения об ухудшении здоровья Ефремова

УФСИН по Белгородской области опровергло слухи об ухудшении здоровья Ефремова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМихаил Ефремов
Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Ефремов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова не соответствует действительности, сообщает Управление ФСИН по Белгородской области.
«

"Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики, он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей", — подчеркивается в заявлении.

Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
УФСИН по Белгородской области
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы артист пересек двойную сплошную, сидя за рулем в нетрезвом состоянии, и врезался в фургон, водитель которого впоследствии умер в больнице. Актер сидит в белгородской колонии, его осудили на срок 7,5 лет.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии
8 июня 2021, 12:25
 
ПроисшествияМоскваБелгородская областьМихаил ЕфремовСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
 
 
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