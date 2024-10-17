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Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:49 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/dudchak-1978623992.html
Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия
Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия
Заявления о том, что Украина якобы в рамках нескольких недель может произвести ядерное оружие и использовать его против РФ - прикрытие для поставок западного... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:49
2024-10-17T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дудчак
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления о том, что Украина якобы в рамках нескольких недель может произвести ядерное оружие и использовать его против РФ - прикрытие для поставок западного вооружения, сообщил РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак. Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять её в страны-члены НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ. "Это все прикрытие для поставок готовой продукции стран Запада... Попытаться сделать вид, что Запад здесь не причем, что это все Украина, вот она сама ядерное оружие создала, сама ракеты сделала... На самом деле, это просто прикрытие, игра под чужим флагом. В данном случае это просто попытка при случае во всем обвинить Украину, а самим выйти чистыми из воды", - сказал Дудчак.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
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в мире, украина, александр дудчак, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дудчак, НАТО, Россия
Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия

Дудчак: слухи о производстве Украиной ЯО служат прикрытием для поставок оружия

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области
Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления о том, что Украина якобы в рамках нескольких недель может произвести ядерное оружие и использовать его против РФ - прикрытие для поставок западного вооружения, сообщил РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять её в страны-члены НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ.
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"Это все прикрытие для поставок готовой продукции стран Запада... Попытаться сделать вид, что Запад здесь не причем, что это все Украина, вот она сама ядерное оружие создала, сама ракеты сделала... На самом деле, это просто прикрытие, игра под чужим флагом. В данном случае это просто попытка при случае во всем обвинить Украину, а самим выйти чистыми из воды", - сказал Дудчак.
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