https://ria.ru/20241017/dudchak-1978623992.html

Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия

Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 17.10.2024

Эксперт прокомментировал заявления о производстве Украиной ядерного оружия

Заявления о том, что Украина якобы в рамках нескольких недель может произвести ядерное оружие и использовать его против РФ - прикрытие для поставок западного... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:49

2024-10-17T23:49

2024-10-17T23:49

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления о том, что Украина якобы в рамках нескольких недель может произвести ядерное оружие и использовать его против РФ - прикрытие для поставок западного вооружения, сообщил РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак. Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять её в страны-члены НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ. "Это все прикрытие для поставок готовой продукции стран Запада... Попытаться сделать вид, что Запад здесь не причем, что это все Украина, вот она сама ядерное оружие создала, сама ракеты сделала... На самом деле, это просто прикрытие, игра под чужим флагом. В данном случае это просто попытка при случае во всем обвинить Украину, а самим выйти чистыми из воды", - сказал Дудчак.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978601228.html

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