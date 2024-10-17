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Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане - РИА Новости, 17.10.2024
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16:58 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/dtp-1978557425.html
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане - РИА Новости, 17.10.2024
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане
ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:58
2024-10-17T16:58
происшествия
хасавюртовский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. "Сегодня… примерно в 14.00 (мск) на 3 километре автодороги, ведущей от федеральной автодороги "Кавказ" к селу Муцалаул в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213 под управлением 56-летнего местного жителя", – говорится в сообщении ведомства. Водитель микроавтобуса и еще один пострадавший скончались по пути в больницу. По последним данным минздрава Дагестана, с различными ранениями госпитализированы 14 человек, в том числе два подростка.
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происшествия, хасавюртовский район, республика дагестан
Происшествия, Хасавюртовский район, Республика Дагестан
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане

ДТП с "Газелью" в Дагестане спровоцировал водитель иномарки, выехав на встречку

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района
ДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
«
"Сегодня… примерно в 14.00 (мск) на 3 километре автодороги, ведущей от федеральной автодороги "Кавказ" к селу Муцалаул в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213 под управлением 56-летнего местного жителя", – говорится в сообщении ведомства.
Водитель микроавтобуса и еще один пострадавший скончались по пути в больницу.
По последним данным минздрава Дагестана, с различными ранениями госпитализированы 14 человек, в том числе два подростка.
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ПроисшествияХасавюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
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