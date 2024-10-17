https://ria.ru/20241017/dtp-1978557425.html
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане - РИА Новости, 17.10.2024
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане
ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:58
2024-10-17T16:58
2024-10-17T16:58
происшествия
хасавюртовский район
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978530474_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_746631e007b5aa1a6526e476bf35454f.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. "Сегодня… примерно в 14.00 (мск) на 3 километре автодороги, ведущей от федеральной автодороги "Кавказ" к селу Муцалаул в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213 под управлением 56-летнего местного жителя", – говорится в сообщении ведомства. Водитель микроавтобуса и еще один пострадавший скончались по пути в больницу. По последним данным минздрава Дагестана, с различными ранениями госпитализированы 14 человек, в том числе два подростка.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
хасавюртовский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюртовский район, республика дагестан
Происшествия, Хасавюртовский район, Республика Дагестан
Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане
ДТП с "Газелью" в Дагестане спровоцировал водитель иномарки, выехав на встречку