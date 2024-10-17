https://ria.ru/20241017/dtp-1978557425.html

Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане - РИА Новости, 17.10.2024

Стала известна предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Дагестане

ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:58

2024-10-17T16:58

2024-10-17T16:58

происшествия

хасавюртовский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, в результате которого погибли два человека, спровоцировал водитель Volkswagen Polo, выехавший на встречную полосу, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. "Сегодня… примерно в 14.00 (мск) на 3 километре автодороги, ведущей от федеральной автодороги "Кавказ" к селу Муцалаул в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗ-32213 под управлением 56-летнего местного жителя", – говорится в сообщении ведомства. Водитель микроавтобуса и еще один пострадавший скончались по пути в больницу. По последним данным минздрава Дагестана, с различными ранениями госпитализированы 14 человек, в том числе два подростка.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

хасавюртовский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хасавюртовский район, республика дагестан