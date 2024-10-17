https://ria.ru/20241017/dtp-1978534911.html

В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб

В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 17.10.2024

В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб

Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:26

2024-10-17T15:26

2024-10-17T15:34

происшествия

хасавюртовский район

россия

хасавюрт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Возле села Муцалаул Хасавюртовского района произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. "По уточненной информации, всего пострадали 20 человек… Всех доставили в ЦГБ города Хасавюрта. Предварительно, имеется один погибший, а также среди пострадавших двое детей (2008 и 2009 года рождения)", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

хасавюртовский район

россия

хасавюрт

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Ольга Фомченкова

происшествия, хасавюртовский район, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)