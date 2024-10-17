https://ria.ru/20241017/dtp-1978534911.html
В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб
В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 17.10.2024
В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб
Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:26
2024-10-17T15:26
2024-10-17T15:34
происшествия
хасавюртовский район
россия
хасавюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978530474_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_746631e007b5aa1a6526e476bf35454f.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Возле села Муцалаул Хасавюртовского района произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. "По уточненной информации, всего пострадали 20 человек… Всех доставили в ЦГБ города Хасавюрта. Предварительно, имеется один погибший, а также среди пострадавших двое детей (2008 и 2009 года рождения)", – говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
хасавюртовский район
россия
хасавюрт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978530474_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdef6901c7a3fee2b9e094ed2294ceeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюртовский район, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюртовский район, Россия, Хасавюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане "Газель" попала в ДТП, один человек погиб
Один человек погиб, 19 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане