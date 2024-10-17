https://ria.ru/20241017/dtp-1978446010.html

В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса

В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024

В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса

После опрокидывания микроавтобуса в Забайкалье, по последним данным, госпитализированы 15 человек, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:09

2024-10-17T09:09

2024-10-17T09:09

происшествия

россия

забайкальский край

шилкинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. После опрокидывания микроавтобуса в Забайкалье, по последним данным, госпитализированы 15 человек, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее в четверг госавтоинспекция Забайкальского края сообщила, что в среду в Шилкинском районе водитель автомашины Ford Transit, которая не является маршруткой, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, автомобиль опрокинулся, травмы получили девять пассажиров. "В результате ДТП госпитализированы 15 человек. По данному факту руководитель следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении. По предварительным данным СУСК, причиной аварии могли стать действия водителя, который не справился с управлением.

https://ria.ru/20240921/dtp-1973992400.html

россия

забайкальский край

шилкинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, шилкинский район, следственный комитет россии (ск рф)