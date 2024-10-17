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В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024
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09:09 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/dtp-1978446010.html
В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса
В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024
В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса
После опрокидывания микроавтобуса в Забайкалье, по последним данным, госпитализированы 15 человек, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:09
2024-10-17T09:09
происшествия
россия
забайкальский край
шилкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. После опрокидывания микроавтобуса в Забайкалье, по последним данным, госпитализированы 15 человек, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее в четверг госавтоинспекция Забайкальского края сообщила, что в среду в Шилкинском районе водитель автомашины Ford Transit, которая не является маршруткой, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, автомобиль опрокинулся, травмы получили девять пассажиров. "В результате ДТП госпитализированы 15 человек. По данному факту руководитель следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении. По предварительным данным СУСК, причиной аварии могли стать действия водителя, который не справился с управлением.
https://ria.ru/20240921/dtp-1973992400.html
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происшествия, россия, забайкальский край, шилкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье выросло число пострадавших после опрокидывания микроавтобуса

В Забайкалье 15 человек госпитализировали после опрокидывания микроавтобуса

© Фото : СУ СК России по Забайкальскому краюНа месте ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края
На месте ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : СУ СК России по Забайкальскому краю
На месте ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. После опрокидывания микроавтобуса в Забайкалье, по последним данным, госпитализированы 15 человек, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в четверг госавтоинспекция Забайкальского края сообщила, что в среду в Шилкинском районе водитель автомашины Ford Transit, которая не является маршруткой, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, автомобиль опрокинулся, травмы получили девять пассажиров.
"В результате ДТП госпитализированы 15 человек. По данному факту руководитель следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СУСК, причиной аварии могли стать действия водителя, который не справился с управлением.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайШилкинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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