https://ria.ru/20241017/drony-1978432080.html
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ
Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:09
2024-10-17T05:09
2024-10-17T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977726838_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_e00ed3c458243f35aa9fcce23e82304c.jpg
СКАДОВСК, 17 окт — РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, сейчас к запуску готовят украинский дрон "Мамонт", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик". "Все трофейные дроны, которые есть возможность восстановить, на примере "Мамонта", мы восстанавливаем и возвращаем на расчёты для дальнейшего применения уже непосредственно по боевикам ВСУ", — объяснил военнослужащий. Новые разработки подразделение использует не только на побережье Днепра, но и отправляет на другие направления. Сейчас к отправке готовится партия восстановленных трофейных дронов для ЛДНР.
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977726838_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c1c38205f040570b8795a1bcac7d5fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ
Военный "Мультик": лаборатория группы "Днепр" восстанавливает трофейные БПЛА
СКАДОВСК, 17 окт — РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, сейчас к запуску готовят украинский дрон "Мамонт", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик".
"Все трофейные дроны, которые есть возможность восстановить, на примере "Мамонта", мы восстанавливаем и возвращаем на расчёты для дальнейшего применения уже непосредственно по боевикам ВСУ", — объяснил военнослужащий.
Новые разработки подразделение использует не только на побережье Днепра, но и отправляет на другие направления. Сейчас к отправке готовится партия восстановленных трофейных дронов для ЛДНР.