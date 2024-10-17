https://ria.ru/20241017/drony-1978432080.html

Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ

Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024

Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ

Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:09

2024-10-17T05:09

2024-10-17T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

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СКАДОВСК, 17 окт — РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, сейчас к запуску готовят украинский дрон "Мамонт", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик". "Все трофейные дроны, которые есть возможность восстановить, на примере "Мамонта", мы восстанавливаем и возвращаем на расчёты для дальнейшего применения уже непосредственно по боевикам ВСУ", — объяснил военнослужащий. Новые разработки подразделение использует не только на побережье Днепра, но и отправляет на другие направления. Сейчас к отправке готовится партия восстановленных трофейных дронов для ЛДНР.

https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html

херсонская область

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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины