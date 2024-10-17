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Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
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05:09 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/drony-1978432080.html
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ
Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:09
2024-10-17T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
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СКАДОВСК, 17 окт — РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, сейчас к запуску готовят украинский дрон "Мамонт", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик". "Все трофейные дроны, которые есть возможность восстановить, на примере "Мамонта", мы восстанавливаем и возвращаем на расчёты для дальнейшего применения уже непосредственно по боевикам ВСУ", — объяснил военнослужащий. Новые разработки подразделение использует не только на побережье Днепра, но и отправляет на другие направления. Сейчас к отправке готовится партия восстановленных трофейных дронов для ЛДНР.
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские бойцы используют трофейные украинские БПЛА против ВСУ

Военный "Мультик": лаборатория группы "Днепр" восстанавливает трофейные БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации
Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации. Архивное фото
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СКАДОВСК, 17 окт — РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области восстанавливает трофейные дроны ВСУ для работы по противнику, сейчас к запуску готовят украинский дрон "Мамонт", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик".
"Все трофейные дроны, которые есть возможность восстановить, на примере "Мамонта", мы восстанавливаем и возвращаем на расчёты для дальнейшего применения уже непосредственно по боевикам ВСУ", — объяснил военнослужащий.
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
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Новые разработки подразделение использует не только на побережье Днепра, но и отправляет на другие направления. Сейчас к отправке готовится партия восстановленных трофейных дронов для ЛДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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